A quanto pare prossimamente il nostro confronto tra smartband (lo trovate qui) si arricchirà con un nuovo indossabile: la fitness track di OPPO ha infine lasciato la Cina ed arriva in Italia. La casa asiatica ha ufficializzato il debutto fuori dalla patria, con il lancio di OPPO Band Style in India (insieme alla famiglia F19), prima incarnazione Global dell'indossabile, mentre a distanza di poche settimane è stato confermato anche il debutto in Italia, sia in versione Sport che Style: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e differenze con la variante China.

Aggiornamento 25/03: dopo i primi avvistamenti Global in India e in Europa, OPPO Band arriva anche in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO Band Sport e Style ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Vi ricordiamo che OPPO Band è stata lanciata l'estate scorsa in Cina e che qui trovate l'articolo dedicato con tutti i dettagli. L'indossabile si presenta anche a livello internazionale (anche in Italia) in due versioni, una con cinturino in TPU ed una più elegante, con un anello di metallo che circonda la capsula. Immancabile la presenza di un pannello AMOLED a colori da 1.1″, con risoluzione 294 x 126 pixel e vetro protettivo con curvatura 2.5D. In merito al design OPPO Band Sport arriva con un look sportivo e casual, mentre Band Style è elegante e trendy. Nella confezione di vendita del modello Style sono inclusi due cinturini, gli utenti potranno così scegliere ogni giorno cosa indossare.

Specifiche tecniche

La batteria è un'unità da 100 mAh, in grado di offrire fino a 12 giorni di autonomia. Il chipset a bordo è una soluzione Apollo 3, mentre lato software troviamo le solite funzioni legate alla salute e al fitness, con 12 modalità sportive, l'ormai onnipresente monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio dell'attività cardiaca H24 e del sonno. Attualmente manca il supporto ad iOS, ma l'azienda ha confermato l'arrivo di un aggiornamento successivo (ad aprile, ma l'annuncio riguarda il modello indiano) per ovviare a questo problema. Completa il quadro l'impermeabilità fino a 5 ATM ma manca l'NFC, presente invece nella controparte cinese.

OPPO Band Sport e Style (Global) ufficiali: prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Band Sport sarà disponibile nella colorazione Black mentre Band Style, che incorpora anche un richiamo raffinato in metallo intorno al display, sarà disponibile nelle colorazioni Black e Vanilla. Entrambi gli indossabili sanno acquistabili in Italia nei prossimi giorni, su Amazon e nei migliori negozi di elettronica di consumo, al prezzo consigliato, rispettivamente per OPPO Band Sport e Band Style, di 49,90€ e di 79,90€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu