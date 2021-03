Come ben sappiamo OPPO è una delle aziende più attente al sistema di ricarica dei propri smartphone. Anche sui device di fascia leggermente più bassa, infatti, è solita montare un sistema piuttosto avanzato che, talvolta, raggiunge anche i 65W. Non tutti i device del brand, però, possono raggiungere questo standard. Motivo per cui l'azienda sta pensando di introdurre un nuovo modello sul mercato con ricarica rapida da 33W, il primo in assoluto per il marchio, che sarà con ogni probabilità OPPO A74 5G.

OPPO A74 5G: tutto quello che sappiamo

Design e specifiche

Dall'influencer indiano Mukul Sharma ci giungono le prime informazioni riguardo questo nuovo smartphone di OPPO, che dovrebbe mostrare la sigla CPH2219. Questo modello, infatti, era già stato certificato tempo fa in Indonesia, mostrando ben poche caratteristiche sul suo conto. Solo un aspetto in particolare era emerso, ovvero la presenza di una ricarica rapida da 33W, completamente inedita per il brand, e da questo dettaglio si parte a parlare proprio del nuovo OPPO A74, che oltre al sopracitato modello che sarà 4G, ha anche nei piani una versione 5G, con nome in codice CPH2197.

Secondo la nuova certificazione TUV Rheinland, apprendiamo che la versione 5G sarà dotato di un modulo batteria da 5000 mAh con proprio la ricarica a 33W a supportarlo. Quanto al design invece, sappiamo ad oggi che avrà misure da 162.9 × 74.7 × 8.4 mm per un peso da 190 grammi, che non dovrebbero rendere lo smartphone compatto. Da un'altra certificazione possiamo vedere un abbozzo di design con la back cover però priva del modulo fotocamera, dato che rappresenta solo dove va il bollo dell'IMEI.

Per il software, avremo ColorOS 11 su base Android 11, quindi aggiornato all'ultima release.

OPPO A74 5G – Prezzo e uscita

Attualmente non ci sono grandi notizie in merito all'uscita e tanto meno per il prezzo del nuovo A74, ma si presuppone sia uno smartphone medio gamma in un range di prezzo intorno ai 250€.

