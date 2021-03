OnePlus Watch vs OPPO Watch: quali sono le differenze

Il debutto dei nuovi top di gamma della serie 9 di OnePlus ha segnato anche l'arrivo del primo smartwatch della casa cinese. In tanti credevano che il dispositivo sarebbe stato un rebrand del modello di OPPO – vista la vicinanza tra le due compagnie (e perfino la divisione Ricerca e Sviluppo in comune) – ma così non è stato. Per fugare ogni dubbio ed aiutarvi a comprendere al meglio le differenze tra i dispositivi andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, design e prezzo nel confronto OnePlus Watch vs OPPO Watch.

OnePlus Watch vs OPPO Watch: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Come abbiamo accennato in apertura, in tanti immaginano il primo smartwatch di OP come una versione alternativa di OPPO Watch ma non è assolutamente così. L'indossabile di OPPO arriva in due versioni – da 46 e 41 mm – entrambe con un ampio display AMOLED squadrato. Inoltre è presente un aggancio proprietario per il cinturino e lato software troviamo Wear OS di Google, con tutti i benefici del caso. Il dispositivo permette di installare app ed effettuare pagamenti con Google Pay. Abbiamo poi la possibilità di rispondere in modo consono ai messaggi (ed effettuare chiamate).





Con OnePlus Watch siamo alle prese con un dispositivo totalmente diverso, con un pannello AMOLED circolare e un sistema operativo proprietario. Lato hardware troviamo componenti più basilari, visto che il sistema non richiede grandi sforzi. Non mancano microfono e speaker, i quali permettono di rispondere alle chiamate (sono in accoppiamento con il telefono, ovviamente). Vi segnaliamo che OPPO ha rilasciato in patria anche il modello Watch RX, caratterizzato da un cinturino tondo e due pulsanti fisici di lato. Tuttavia ci troviamo di fronte ad un modello più piccolo rispetto a OP Watch, quindi non è possibile parlare di un rebrand. Inoltre la versione RX è pensata solo per il mercato cinese ed arriva con a bordo ColorOS 1.5.

Specifiche a confronto

OnePlus Watch OPPO Watch Dimensioni 46.4 × 46.4 × 10.9 mm (escluso il sensore per il battito) 46 mm – 46 × 39 × 11.35 mm (12.96 mm incluso il sensore per il battito) – 39.3 g senza cinturino



41 mm – 41.45 × 36.37 × 11.4 mm (13 mm incluso il sensore per il battito) – 30.1 g senza cinturino Materiali Quadrante in acciaio inossidabile (lega di cobalto per la versione speciale Cobalt), cinturino in gomma fluorurata e scocca posteriore in PC



Cinturino in pelle/pelle vegana (solo India) Quadrante in lega di alluminio, cinturino in gomma fluorurata e scocca posteriore in ceramica e PC (solo PC per il modello da 41 mm) Display Unità touch AMOLED da 1.39″ – 454 x 454 pixel – 326 PPI – Always-on – curvatura 2.5D



Vetro zaffiro per la versione speciale Cobalt 46 mm – Unità touch AMOLED da 1.91″ – 476 x 402 pixel – 326 PPI – Always-on – doppia curvatura



41 mm – Unità touch AMOLED da 1.6″ – 360 x 320 pixel – 301 PPI – Always-on – flat Chipset STM32 Qualcomm Snapdragon Wear 3100

Ambiq Micro Apollo 3 Sensori sensore ottico per attività cardiaca, sonno, accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale, geomagnetico sensore ottico per attività cardiaca, sonno, accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale, geomagnetico Speaker SI SI Microfono SI SI SpO2 SI NO Connettività Bluetooth 5.0 BLE

Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 BLE

Wi-Fi 802.11 b/g/n SIM NO NO Wear OS NO, sistema proprietario SI Assistente vocale NO Assistente Google GPS GPS/GLONASS/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass NFC NO SI Batteria e autonomia 402 mAh – fino a 14 giorni 46 mm: 430 mAh – fino a 36 ore (in Modalità Smart)

41 mm: 300 mAh – fino a 24 ore (in Modalità Smart) Memoria 1 GB di RAM

4 GB eMMC 1 GB di RAM

8 GB eMMC Cinturino Sgancio rapido Sgancio rapido, attacco proprietario Impermeabilità 5 ATM + IP68 5 ATM (46 mm)

3 ATM (41 mm) Modalità sportive e salute Sono disponibili più di 110 tipi di allenamento dopo il primo aggiornamento OTA. Questi includono allenamenti personalizzati creati dall'utente e 15 tipi d'allenamento con supporto algoritmico. Allenamenti da 5 minuti, Corsa fitness, Corsa brucia grassi, Camminata all'aperto, Ciclismo, Nuovo Funzionalità aggiuntive Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Risposta chiamate, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Risposta chiamate, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia, Trova il mio telefono, Meteo, OTA e tanto altro visto il sistema a bordo App companion OnePlus Health Wear OS / HeyTap Health Colorazioni Midnight Black, Moonlight Silver, Cobalt Limited Edition Black (46 mm)

Black / Pink Gold (41 mm)

Le nostre recensioni

OPPO Watch – RECENSIONE

OnePlus Watch vs OPPO Watch: prezzo a confronto

Il nostro confronto per scoprire le differenze tra OPPO Watch e OnePlus Watch termina con il prezzo di vendita dei due indossabili. Visti tutti gli aspetti di entrambi è lecito aspettarci cifre ben diverse. Nel caso di OPPO Watch abbiamo un prezzo di poco più di 200€ per la versione da 41 mm mentre il modello da 46 mm dovrebbe tornare in stock ad aprile. Comunque il prezzo di lancio in Italia per i due dispositivi è stato di 249€ e 299€.

OnePlus Watch ha debuttato sul mercato a 159€: al momento la commercializzazione non è ancora cominciata e l'azienda non ha fornito una data. Comunque è già possibile effettuare il preordine su Amazon, con tutti i vantaggi del caso.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu