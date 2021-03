Si parla da tanto di un possibile smartwatch targato OnePlus e lo stesso Carl Pei – ex CEO dell'azienda – ha stuzzicato gli appassionati con i bozzetti dedicati al wearable pensato dal team del brand. Nonostante il silenzio delle ultime settimane ecco che si torna a parlare di questo particolare prodotto e finalmente abbiamo una conferma ufficiale, direttamente da Pete Lau: OnePlus Watch è in dirittura d'arrivo e sì, avrà anche WearOS di Google a bordo!

Aggiornamento 12/03: nuove indiscrezioni sono accompagnate da dei render che svelerebbero il design di OnePlus Watch. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Watch in arrivo: tutto quello che sappiamo sul primo smartwatch

Design e display

Che l'azienda cinese miri ad un vero e proprio ecosistema non è di certo un segreto e la stessa compagnia ne ha parlato. Inoltre ci sono dettagli che lasciano pensare non poco, come le feature esclusive per dispositivi OnePlus dedicate alle cuffie TWS Buds, che sottolineano come il brand si stia muovendo verso una certa “chiusura”. Inoltre il modello Nord ha rappresentato un primo passo verso la fascia media, che poi è sfociato nell'arrivo dei nuovi N100 ed N10. Insomma, il debutto di uno smartwatch nel corso dei prossimi mesi, magari proprio con il nome di OnePlus Watch non stupisce di certo!

Il dispositivo sarebbe già stato certificato dall'ente di Singapore IMDA, con tanto di numero di modello (W301GB). Parlando invece di possibile design e display, OnePlus Watch – ma siamo ancora in attesa di una conferma ufficiale per il nome – dovrebbe avere dalla sua un display circolare e quindi un look ben diverso da quello del cugino targato OPPO.

Stando alle ultime voci di corridoio sarebbero poi in arrivo due smartwatch, ovvero OnePlus Watch e il modello Watch RX. Questi sono comparsi, infatti, all'interno dei documenti della certificazione BIS (Bureau of Indian Standards). Da una parte, dunque, dovremmo avere la variante standard, con nome in codice W301GB. Dalla parte opposta, invece, dovrebbe trovare spazio OnePlus Watch RX, con nome in codice W501GB, che dal punto di vista estetico non dovrebbe differire molto dal precedente. Il nome di questa presunta variante non può non ricollegarsi a OPPO Watch RX, segnando un ennesimo legame tra le due compagnie.

Tornando al deisgn dell'indossabile, un media tedesco ha scovato dei bozzetti depositati per OnePlus Watch presso il German Patent and Trademark Office. Nei documenti sono presenti delle immagini dello smartwatch che, per quanto non siano render definitivi, ce ne rivelano le fattezze. Prendeteli con le pinze, però, perché provengono da una fonte di cui non abbiamo mai sentito parlare finora.









Contrariamente a OPPO Watch, nelle immagini odierne vediamo un OnePlus Watch con un quadrante tondo, riprendendo quanto detto dai primi rumor. Il design è abbastanza canonico, con due tasti sul frame destro con cui gestire la UI, mentre sul retro ci sono i sensori per la misurazione dei battiti cardiaci e presumibilmente i valori SpO2.









C'è anche un altro set di immagini, sempre riferito a OnePlus Watch ma con un design leggermente differente per il cinturino. Questo potrebbe essere una qualche sorta di variante sportiva, forse il OnePlus Watch RX citato in precedenza?

Hardware e funzionalità

Un dispositivo anonimo targato OnePlus è comparso nel database dell'ente certificativo TUV. Nei dati tecnici allegati si fa presente una batteria da 420 mAh, un'unità molto piccola e che potrebbe trovare spazio non in uno smartphone ma in un wearable. Che si tratti proprio di OnePlus Watch? Probabile ma come al solito non abbiamo ancora una conferma. Per altri dettagli dovremo necessariamente pazientare dato che l'azienda sembra mantenere il massimo riserbo sul nuovo dispositivo.

OnePlus Watch avrà WearOS di Google?

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Negli ultimi mesi la casa cinese ha contribuito ad aumentare l'hype intorno al suo primo indossabile grazie a trovate come il tweet che vedete in alto. “Altre cose stanno arrivando nell'ecosistema OnePlus. È soltanto questione di tempo” recita il post pubblicato dalla divisione indiana. L'immagine allegata ci mostra uno scampolo del dispositivo tratto dai bozzetti di cui vi abbiamo già parlato in passato. Le immagini dello smartwatch OnePlus risalgono ormai ad anni fa, ma pare che il design rotondo verrà mantenuto (come già anticipato). Anche perché, se si guarda al colosso BBK, manca solo OnePlus all'appello, con OPPO, Vivo e Realme che hanno già sfornato il proprio indossabile. Per fortuna ci ha pensato Pete Lau – a capo della compagnia – a svelare l'arcano. Nel corso di una lunga intervista (che trovate in fonte) il dirigente ha confermato ufficialmente che l'azienda lancerà il suo primo smartwatch nel corso dei prossimi mesi.

Durante l'intervista ci sono stati alcuni passaggi “fraintesi” che hanno portato OnePlus a specificare che la presenza di WearOS sia tutt'altro che sicura su OnePlus Watch. OnePlus e Google stanno lavorando per migliorare l'OS per smartwatch, ma non è sicuro al 100% che sarà utilizzato su OP Watch. Detto ciò, sembra che comunque WearOS ci sarà, ma che la società abbia voluto smarcarsi da possibili dietrofront e lasciando più spazio di manovra ad eventuali cambiamenti.

Oneplus Watch: indiscrezioni su prezzo e uscita