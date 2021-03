Lunedì 8 marzo 2021 si avvicina e OnePlus è chiamata a brillare di nuovo nel settore degli smartphone flagship. Ma la stessa OnePlus vuole continuare la politica dell'ascolto del parere degli utenti e della sua community e lo fa anche per i nuovi smartphone in arrivo.

OnePlus: gli utenti si aspettano il massimo dai nuovi smartphone flagship

A stuzzicare gli utenti su Weibo è lo stesso co-fondatore e attuale CEO Pete Lau, che con una semplice domanda ha dato il via ad una discussione molto interessante ed ampia. Da un lato si chiede ovviamente nessun compromesso, qualità che da sempre contraddistingue il motto “Never Settle” della compagnia. Da un lato, si chiede la qualità vista su smartphone come Meizu 18 e 18 Pro ma al prezzo di un OnePlus, il che effettivamente sarebbe proprio in piena filosofia aziendale.

Qualcuno azzarda e parla poi di software: chi vuole la Zen Mode 3.0 (molto probabile del resto), un sistema operativo più colorato e qualcun altro parla di ColorOS, che probabilmente è vista meglio anche su OnePlus e non solo su OPPO, come qualcuno ha ipotizzato non troppo tempo fa.

Insomma, OnePlus 9 e 9 Pro devono essere belli, performanti e con un prezzo giusto, magari con qualche azzardo software, ma di certo Pete Lau avrà capito che sui suoi smartphone gli utenti hanno determinate esigenze da rispettare, sebbene lo stesso abbia già annunciato che avranno un display ed un comparto fotocamera molto importante.

