OnePlus come Samsung? Si pensa a più aggiornamenti per OxygenOS

C'era una volta quando la OxygenOS di OnePlus veniva osannata dai più entusiast per la reattività nell'abbracciare le nuove versione di Android. Allo stesso tempo, l'ultima OxygenOS 11 sta avendo problemi con le tempistiche, con ritardi per alcuni modelli. Nel mentre, fa strano constatare che un produttore come Samsung, che annovera molti più modelli nel catalogo, si stia dimostrando più reattiva nell'aggiornarli. Ad oggi, OnePlus ha aggiornato 3 modelli, contro i circa 30 modelli di Samsung. Se ciò non bastasse, negli ultimi mesi Samsung ha annunciato che garantirà almeno 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni per le patch di sicurezza. Un grosso passo in avanti, rispetto ad un passato che vedeva la compagnia coreana indietro rispetto alla concorrenza.

OnePlus pensa a produrre più aggiornamenti della OxygenOS nel tempo

Proprio per questo, nella community ci si è interrogati se OnePlus possa mettersi in pari con un competitor quale Samsung e migliorarsi nel supportare la OxygenOS. C'è da dire che, nonostante i problemi, i rallentamenti avuti con la OxygenOS 11 sembrano comuni a molti produttori. Anche Xiaomi, OPPO e Realme stanno avendo problemi e/o ritardi nello sviluppare il porting dei rispettivi major update con Android 11. C'è da dire, però, che OnePlus ha molti meno smartphone di cui tener conto nello sviluppo della OxygenOS rispetto ai succitati produttori.

A tal proposito, in uno dei vari thread del forum OnePlus un utente ha chiesto la seguente domanda: “OnePlus ha in piano una modifica al programma di aggiornamenti in stile Samsung?“. E la risposta è stata positiva, ma senza eccedere, ovvero che è uno degli argomenti su cui l'azienda sta discutendo. C'è da specificare, però, che non è chiaro se con ciò si intenda più aggiornamenti OxygenOS/Android o per le patch di sicurezza.

Comunque, al momento non è dato sapere se i piani alti di OnePlus decideranno di rispondere al “fuoco” di Samsung. L'impressione personale è che il focus della società di Carl Pei si stia spostando verso lidi più commerciali, come dimostra l'ampliamento del catalogo e la partnership con brand come Hasselblad. E come spesso si fa notare, l'utente medio dà inconsciamente meno importanza agli aggiornamenti rispetto ai più esperti del settore. Ma spero vivamente di essere smentito.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu