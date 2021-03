OnePlus saluta Kyle Kiang: un altro membro storico se ne va

È sotto gli occhi di tutti che OnePlus stia da tempo provvedendo a cambiare ritmo, nel passaggio che segna la sua maturità nel mercato. Sono lontani i tempi in cui l'azienda si faceva strada fra i nomi grossi rimarcando la sua natura di startup. Oggi OnePlus è a tutti gli effetti un marchio affermato, ancora lontano dal potersi definire un colosso, ma con risultati che la piazzano sotto i riflettori. È un'azienda atipica: a differenza delle varie Xiaomi, Huawei e OPPO, sin da subito ha puntato sull'economia occidentale, anziché trovare fortuna prima in Asia. Ciò le ha permesso di crearsi un'immagine molto meno “cinese” delle suddette aziende, adottando strategie di marketing più in linea con i gusti europei/americani.

Dopo Carl Pei, anche il CMO di OnePlus decide di dare le dimissioni

Se OnePlus è riuscita ad ottenere questi risultati, parte del merito va anche a Kyle Kiang, nome non propriamente fra i più conosciuti ma essenziale per l'azienda. dal 2015 fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer, quindi occupandosi dell'organizzare le varie attività di marketing che tanto l'hanno contraddistinta. Nonostante ciò, Kyle ha deciso di dare le dimissioni e a partire dal 2 aprile intraprenderà nuove opportunità lavorative.

Di per sé potrebbe sembrare un qualsiasi rimpasto aziendale, ma rimarca nuovamente la succitata volontà per OnePlus di differenziarsi dai suoi esordi. Contrariamente alle grandi corporazioni, la figura di Kyle si è contraddistinta per essere quella del nerd smanettone e porlo come figura chiave dell'azienda faceva capire di che pasta volesse essere OnePlus. Insomma, da qui in avanti si prospetta un futuro meno da entusiast e più da compagnia mainstream. Lo dimostrano anche i nuovi prodotti: non soltanto smartphone, ma anche wearable e smart TV, costruendo un ecosistema per competere con i grandi nomi del settore.

L'ex CMO di OnePlus decide così di intraprendere la stessa strada di Carl Pei, ex direttore di OnePlus, che ricordiamo ha lavorato anche per Nokia, Meizu e OPPO. Dopo l'avventura con OnePlus, Carl ha deciso di andare in solitaria e fondare il marchio Nothing, di cui qua trovate maggiori dettagli.

