OnePlus 9R confermato: il flagship killer ci sarà, ma non in Europa

La presentazione di OnePlus 9 e 9 Pro è dietro l'angolo, ma non saranno i soli: ci sarà anche OnePlus 9R. Ebbene sì, la dirigenza ha confermato l'esistenza di un terzo modello, diretto ad offrire scelta anche a chi cerca qualcosa di più economico. In questi ultimi anni molti hanno lamentato il passaggio di OnePlus ad una fascia troppo costosa, per quanto la serie Nord abbia compensato. Ma c'è chi dalla compagnia si aspetta il cosiddetto “flagship killer” e questo dovrebbe essere proprio questo 9R, di cui sappiamo i seguenti dettagli.

OnePlus 9R si farà: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

In precedenza si era vociferato di OnePlus 9R sotto altri nomi. Prima se n'era parlato come OnePlus 9 Lite, classica denominazione che viene data ai modelli più modesti. Ma poi questa ipotesi venne smentita dal leaker Max Jambor, secondo cui il nome sarebbe potuto essere OnePlus 9E. Ma prima Evan Blass, e poi lo stesso CEO Pete Lau, hanno confermato che si chiamerà OnePlus 9R.

Non sappiamo ancora le fattezze del telefono, così come qualche schermo integrerà. Le prime affermazioni puntano comunque ad un refresh rate più elevato, perciò ipotizziamo l'utilizzo di un OLED Full HD+, probabilmente da circa 6,5″, con almeno 90 Hz di fluidità.

Hardware

Nonostante l'appellativo di “flagship killer”, OnePlus 9R potrebbe avere una scheda tecnica più modesta di quello che si potrebbe pensare. Alcuni hanno ipotizzato la presenza dello Snapdragon 865, ma sembra altamente probabile l'utilizzo dello Snapdragon 690 5G. In accoppiata, poi, si parla della presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W, così come di una fotocamera da 64 MP. Ma aspettiamo indiscrezioni più precise prima di tirare le somme.

Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di OnePlus 9 e 9 Pro è ufficialmente settata per il prossimo 23 marzo. In questa data, salvo cambiamenti, dovremmo assistere anche al lancio di OnePlus 9R. Tuttavia, è praticamente stato confermato che il suo lancio avverrà solo per l'India, in modo da accontentare una platea solitamente più attenta alla spesa.

Il prezzo non è ancora dato saperlo, ma il CEO ha parlato di “esperienza flagship ad un prezzo abbordabile“. Ricordiamo che, assieme ai tre telefoni, ci sarà anche OnePlus Watch, il primo smartwatch dell'azienda.

