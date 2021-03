OnePlus lancia la campagna True Colors e promette qualcosa di mai visto prima

Ormai la serie OnePlus 9 è sulla bocca di tutti: la nuova gamma top del brand cinese è ufficiale, disponibile all'acquisto ed arriva con una novità per il comparto fotografico, ossia la collaborazione con Hasselblad. Per mostrare alla Community le potenzialità dei dispositivi, l'azienda ha annunciato la campagna True Colors che porterà in scena qualcosa di mai visto prima.

La serie OnePlus 9 protagonista della campagna True Colors

OnePlus non ha fornito ulteriori dettagli riguardo alla campagna True Colors e al misterioso evento in arrivo. La compagnia ha confermato che ci troveremo di fronte ad un fenomeno naturare estremamente raro, il quale permetterà di apprezzare tutta la bellezza dei colori restituiti dalla serie OnePlus 9. Di seguito trovate il teaser dedicato: tenete d'occhio la luna nei prossimi giorni.

La casa cinese ha pubblicato anche un video dedicato alla campagna True Colors, in collaborazione con il pluripremiato fotografo Hasselblad Julius Hirtzberger, il quale ha immortalato i colori naturali dei paesaggi del porto di Spalato, in Croazia.

Ovviamente questo è solo il primo passo del nuovo viaggio di OnePlus. Aspettiamoci contest fotografici, tutorial e quant'altro, ma soprattutto siamo curiosi di scoprire il misterioso fenomeno immortalato dalla serie OnePlus 9.

