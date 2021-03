OnePlus 9 Pro: scarica sfondi e Live Wallpaper ufficiali | Download

I nuovi top di gamma sono ogni giorno più vicini ma ora possiamo sentirli già nelle nostre mani grazie agli sfondi e i Live Wallpaper ufficiali, disponibili al download per tutti: provate l'ebbrezza di trasformare il vostro smartphone in un OnePlus 9 Pro!

OnePlus 9 e 9 Pro: come avere gli sfondi e i Live Wallpaper ufficiali dei nuovi top | Download

Come al solito quando si parla di sfondi dedicati ai flagship della compagnia cinese, le immagini in questione arrivano con uno stile astratto e colorato, ormai marchio di fabbrica grazie alla mano dell'artista Hampus Olsson. Si tratta di otto wallpaper incentrati su quattro colorazioni, accompagnati da quatto controparti animate. Ma come avere gli sfondi ufficiali ed i Live Wallpaper di OnePlus 9 e 9 Pro a bordo del proprio smartphone?

Non dovrete fare altro che scaricare questo file ZIP: all'interno troverete una cartella contenente le immagini ed una dedicata ai sfondi animati in formato mp4, da applicare al vostro smartphone tramite un'app dedicata (come nel caso di questa, ad esempio).

In merito all'arrivo della gamma OnePlus 9, sappiamo che il lancio è fissato per il 23 marzo e che i nuovi flagship avranno fotocamere gestite in collaborazione con Hasselblad. Volete sapere tutte le indiscrezioni e le conferme sui prossimi device? Allora qui trovate il nostro articolo dedicato ai leak e alle notizie ufficiali! Prima di lasciarvi, ricordiamo che stando alle varie voci sarebbe in arrivo anche un modello minore ma sul nome ci sono ancora varie incertezze (9 Lite, 9R o 9E, scegliete quello che preferite!).

