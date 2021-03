Niente OnePlus 9 Pro a DxOMark: test negati per solidarietà ad OPPO

A quanto pare le critiche di DxOMark a OPPO Find X3 Pro non sono piaciute a OnePlus che non invierà loro OnePlus 9 e 9 Pro. La notizia arriva da parte dello stesso CEO Pete Lau, con un post assolutamente perentorio sulla propria pagina Weibo. “Quest'anno la serie 9 non sarà inviata a DXO per i test” recita il messaggio sul social, una notizia che ha stranito la community dato che quasi sempre gli smartphone OnePlus finiscono su DxOMark. Il post di Pete Lau finisce qua senza addurre motivazioni che giustifichino questa mossa, ma sembra riconducibile alla “fratellanza” con OPPO.

OnePlus 9 e 9 Pro non saranno inviati a DxOMark, “colpa” di OPPO Find X3 Pro

Se avete letto l'anteprima di DxOMark su OPPO Find X3 Pro, avrete potuto constatare delle pecche che sinceramente non ci sentiamo di contraddire. Una su tutte la mancanza di un teleobiettivo periscopiale, asso nella manica di alcuni suoi predecessori. Ma può bastare una critica del genere a giustificare il mancato invio di OnePlus 9 e 9 Pro? Ovviamente no, ma come al solito in realtà la storia è più complessa di così.

Nel momento in cui abbiamo scritto dell'articolo di DxOMark, dalla pagina era già stata cancellata una critica che evidentemente era stata mossa per errore. Nello specifico, il team parigino segnalava la mancanza di lenti FreeForm per il sensore grandangolare, una caratteristica che invece era stata promossa dall'azienda in sede di presentazione. Secondo quanto riferito, quindi, ciò che ne risultava è che o OPPO avesse mentito o che DxOMark avesse ricevuto un'unità priva di tale feature. La verità dei fatti, invece, è che quasi sicuramente DxOMark ha preso una cantonata, dato che ha prontamente rimosso quell'informazione.

Ecco come appariva la pagina dopo la modifica

Una svista che non è passata inosservata agli occhi di OPPO e della community, che inizialmente ha storto la bocca contro OPPO e poi contro DxOMark. Fatto sta che, per quanto sia stato un errore, pubblicità negativa del genere è sempre un qualcosa che le aziende vogliono evitare quanto più possibile. Proprio per questo, la vicinanza fra OnePlus e OPPO, entrambe figlie del gruppo asiatico BBK, potrebbe essere il motivo per cui OnePlus 9 e 9 Pro non saranno inviati a DxOMark. Questo non significa, però, che non saranno testati: è possibile che il team di valutazione fotografica li acquisti per conto proprio ma anche che si rifiuti di stare al gioco e quindi estrometta OnePlus direttamente.

Non è la prima volta che DxOMark finisce sotto cattiva luce. Di recente, ha fatto discutere la recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra, alla quale sono seguite voci che vedrebbero la nascita di un'alternativa a DxOMark proprio dalla Cina.

