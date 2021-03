Insieme ai nuovi modelli top del brand cinese, come di consueto arriveranno anche le cover ufficiali vendute dallo store di OP e realizzate appositamente per l'occasione: andiamo a dare un primo sguardo alle custodie dedicate a OnePlus 9 Pro, grazie ad un'immagine leak che ci mostra ben quattro alternative.

OnePlus 9 Pro: un leak svela le cover ufficiali del top di gamma

Quando si parla di cover, l'azienda ha sempre dato prova di saperci fare: basti pensate al bellissimo Quantum Bumper dedicato a OnePlus 8T. Oltre alle custodie esclusive ci sono poi le soluzioni sempreverdi, come nel caso delle Karbon e Sandstone, praticamente irrinunciabili per ogni appassionato che acquista un nuovo top di gamma del brand. Le cover ufficiali di OnePlus 9 Pro – stando al leak che vedete in alto – non faranno eccezione. Avremo quindi una versione Karbon, ossia con texture in fibra di carbonio, e Sandstone, sia nella colorazione nera che grigia.

A queste si aggiunge poi anche l'inedita Unique, caratterizzata appunto da un look “unico”: il retro sembra essere in metallo, mentre tutt'intorno al dispositivo abbiamo un frame in plastica. Probabile che l'interno sia in materiale morbido (come nel caso di alcune delle cover attuali) in modo da non andare a graffiare la scocca dello smartphone.

Non è dato di sapere se queste cover ufficiali saranno solo per OnePlus 9 Pro oppure anche per il modello standard; magari quest'ultimo potrebbe avere una custodia esclusiva (e quella Unique restare appannaggio del Pro).

Non solo cover: in arrivo anche i trigger di OnePlus

Stando a quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal, durante l'evento del 23 marzo saranno presentati i primi trigger di OnePlus, accessori dedicati agli appassionati di mobile gaming. Ovviamente ad oggi manca ancora una conferma ufficiale quindi non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

