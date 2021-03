OnePlus 8T non convince DxOMark: peggio persino di 7, 7T e 8

Ieri è stata la giornata degli smartphone non convincenti per DxOMark: dopo Samsung Galaxy S21 Ultra, anche la fotocamera di OnePlus 8T è stata valutata. Nonostante storicamente la serie T fosse un miglioramento del top di gamma di metà anno, nel 2020 abbiamo avuto una sorta di cambio di prospettiva. Se si confrontano i relativi comparti fotografici, traspare subito come OnePlus 8 Pro sia in realtà non di poco superiore. A confermare questa impressione c'è la valutazione di DxOMark, secondo cui 8T non riesce a superare neppure i modelli OnePlus di due generazioni fa.

OnePlus 8T passa da DxOMark, ma la sua fotocamera non è da camera phone

Prima di capire come mai, vediamo com'è configurato il modulo fotocamera di OnePlus 8T:

Primario 26 mm da 48 MP f/1.7, 1/2″, pixel da 0,8 μm, PDAF, OIS

f/1.7, 1/2″, pixel da 0,8 μm, PDAF, OIS Grandangolare 14 mm da 12 MP f/2.2

f/2.2 Macro da 5 MP

Monocromo da 2 MP

Anche se ha quattro sensori, soltanto due sono stati valutati da DxOMark, in quanto macro e monocromo non fanno parte della loro tabella di valutazione. Il punteggio di 111 punti lo piazza nella parte bassa della classifica, sotto anche a OnePlus 8 Pro (118 punti), 7 Pro e 7T Pro (114 punti). Nelle giuste condizioni, comunque, OnePlus 8T ha buone qualità in fatto di piacevolezza generale delle immagini catturate. Tuttavia, i limiti riguardano gamma dinamica, esposizione in notturna, colori spesso imprecisi, poco dettaglio con poca luce e rumore visibile in un po' tutti i contesti. Ovviamente la mancanza di teleobiettivo si fa sentire e anche il grandangolare non offre una qualità ed un campo visivo all'altezza di quello di altri competitor, Samsung in primis.

Alla luce di ciò, rimane immutata la top 10 dei camera phone secondo DxOMark:

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – vivo X50 Pro+

130 – iPhone 12 Pro Max

128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro

126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+

124 – iPhone 11 Pro Max

Non resta che scoprire se con OnePlus 9 e 9 Pro ci sarà quel salto in avanti nella fotocamera che in tanti si aspettano. Anche perché è praticamente certa la collaborazione con un brand che ha fatto la storia della fotografia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu