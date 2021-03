In queste ore siamo tutti concentrati sul lancio di OnePlus 9 e del fratello maggiore 9 Pro, due dispositivi che per forza di cose non possono che calamitare l'attenzione di tutti gli appassionati del brand cinese. Nonostante ciò la precedente generazione top è ancora in grado di sparare un paio di cartucce di tutto rispetto: OnePlus 8, 8 Pro e 8T sono disponibili in offerta con codice sconto al miglior prezzo di sempre.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T scendono al miglior prezzo di sempre | Codice sconto

Quando si parla di OnePlus – come gli appassionati ben sanno – significa avere a che fare con dispositivi top dal prezzo conveniente, dotati di performance di tutto rispetto anche grazie alla presenza della OxygenOS, l'interfaccia proprietaria della casa cinese. OnePlus 8 e 8 Pro arrivano con display AMOLED curvi da 6.55″ e 6.78″, con risoluzione Full HD+ e Quad HD+ ed un refresh rate a 90/120 Hz. Entrambi sono dotati dello Snapdragon 865, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0, supporto al 5G e batteria da 4.300/4.510 mAh; i due smartphone utilizzano la ricarica da 30W ma il maggiore è dotato anche del supporto alla ricarica wireless (sempre da 30W). Qui trovate la nostra recensione del modello standard.

Le cose cambiano in buona parte con OnePlus 8T, dispositivo dal look rinnovato, con un display AMOLED flat da 6.5″ Full HD+ a 120 Hz. Ancora una volta troviamo lo Snapdragon 865, mentre la ricarica rapida (cablata) sale a ben 65W. Curiosi di saperne di più? Date un'occhiata alla recensione. Sia OnePlus 8, 8 Pro che il modello 8T sono disponibili in offerta con codice sconto grazie a Banggood al miglior prezzo di sempre.

Di seguito trovare il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu