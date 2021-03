Il mese di marzo sta entrando nel vivo e man mano che si procede la stagione della fioritura si fa sempre più vicina: ovviamente, un momento così poetico non può non essere accompagnato da un'iniziativa promozionale, come da tradizione per gli store cinesi. AliExpress ha lanciato una promo golosa con tante offerte per festeggiare l'arrivo della primavera (anche se mancano ancora una paio di settimane, ma non lamentiamo quando si parla di risparmio!) con accessori, indossabili, smartphone e tanti articoli di elettronica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e alcuni dei principali prodotti in sconto: tra questi abbiamo anche il nuovissimo Redmi Note 10 di Xiaomi!

AliExpress lancia le offerte di primavera: tutti gli sconti tech!

Per quanto riguarda il periodo promozionale, le offerte di primavera di AliExpress dureranno fino al prossimo 12 marzo 2021. Durante questi giorni sarà possibile sfruttare il Coupon generico 2021OOTD5, il quale dà diritto a 5$ di sconto su una spesa di almeno 50$. No, le novità non finiscono qui: a questo link trovate la pagina principale dell'evento, con sconti fino al 50%. Date anche un'occhiata al Centro Coupon da riscattare, con tantissime proposte e codice sconto dedicati.

Come i più “esperti” ben sanno, in questi casi gli store propongono anche una serie di prodotti in offerta consigliati (li trovate qui) ed una sezione dedicata ai nuovi arrivi. Bando alle ciance, andiamo a scoprire alcune tra le proposte più golose delle offerte di primavera di AliExpress tra smartphone, smartwatch, prodotti per la casa e non solo.

Ovviamente questa non è che una piccola parte delle offerte di AliExpress. Se volete dare uno sguardo alle promo in tempo reale, qui sotto trovate il box dedicato, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione al nostro canale Telegram dedicato allo store (in modo da non perdere nessuna occasione).

