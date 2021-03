Huawei festeggia i successi di AppGallery e lancia le offerte di primavera

Doppio colpo per la compagnia cinese, con i festeggiamenti per un anno di successi di AppGallery e le offerte di primavera su Huawei Store, con tanti sconti su notebook, smartphone, smartwatch e accessori del brand. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle iniziative promozionali di marzo!

Arrivano le offerte di primavera Huawei su smartphone, notebook, smartwatch e cuffie

Scarica e vinci con Huawei AppGallery

Prima di lasciarvi con le offerte di primavera di Huawei, vi segnaliamo un'interessante iniziativa dedicata allo store proprietario del brand. Per celebrare i traguardi raggiunti con le più recenti release di applicazioni bancarie, Huawei AppGallery mette in palio numerosi prodotti e servizi premium tra cui Mate 40 Pro, WatchFit, voucher per Huawei Video e coupon del valore di 50€. Tutti gli utenti che scaricheranno una delle app bancarie associate alla campagna di primavera potranno tentare la fortuna e cercare di vincere uno dei premi in palio fino al 7 aprile.

La promozione, come specificato poco sopra, nasce per festeggiare i traguardi raggiunti dallo store AppGallery proprio in merito al settore bancario. Di recente, ricordiamo, si sono aggiunte le app di Intesa Sanpaolo Mobile e di Widiba; tra i servizi bancari disponibili ad oggi sull'ecosistema di app Huawei figurano poi: Mediolanum, Fineco, UBI Banca, Webank, Satispay, Bancomat Pay, Hype, Nexi Pay, Banca Sella, YouApp, Smart Mobile Banking BPER, MyCartaBCC, RelaxBanking Mobile, YAP, Illimity, IW Bank. E per garantire accesso ai servizi bancari anche ai clienti degli istituti finanziari meno diffusi o a chi è un correntista presso banche che non hanno ancora sviluppato un'app per dispositivi HMS, è disponibile da oggi su AppGallery Connecta Open, app di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che consente di gestire un portafoglio digitale esteso a ogni conto corrente, indipendentemente dalla banca di cui si è clienti.

Al via le offerte di primavera

In contemporanea ai festeggiamenti per AppGallery, l'azienda ha annunciato anche l'inizio delle offerte di primavera su Huawei Store. Tra le novità, vi ricordiamo anche l'iniziativa dedicata alle nuove cuffie FreeBuds 4i, in bundle con una Band 4, una custodia colorata ed tre mesi di Huawei Music a 89€.

Ma le offerte Huawei di primavera non finiscono qui: Mate 40 Pro, l'ultimo arrivato della famiglia Mate, è disponibile fino al 26 marzo con incluso lo speaker Sound X a 1.149€, mentre per la famiglia P40, P40 Pro+, con FreeBuds Pro e SuperCharge Wireless Charger, è disponibile al prezzo di 1.199€ e P40 Pro a 699€ (anziché 1.049€). Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone in promozione, Huawei mette a disposizione ulteriori 50€ di sconto utilizzando il codice A50EOFF2. Inserendo il codice al momento del check-out su Huawei Store, gli smartphone saranno disponibili al prezzo finale rispettivamente di: Mate 40 Pro a 1.099€; P40 Pro Plus a 1.149€ e P40 Pro a 649€.

Per dare un'occhiata a tutte le offerte presenti nello store ufficiale di Huawei, qui trovate il link per la pagina delle promo di primavera.

