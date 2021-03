Come abbiamo visto anche nelle scorse settimane, l'app store proprietario di Huawei è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo, raggiungendo ulteriori traguardi. Si parla di ben 318 nuove applicazioni sbarcate sullo store tra gennaio e marzo 2021, tra cui tante applicazioni bancarie, legate al gaming (come Homescapes) o ad altri settori importanti (come nel caso di Mega). Quale modo migliore di festeggiare se non con le offerte di Pasqua di AppGallery ed un'interessante iniziativa promozionale?

AppGallery continua sulla scia del successo con oltre 300 nuove app

A un anno dall'annuncio dell’espansione dell'ecosistema mobile al MWC 2020, la piattaforma conta oggi 120.000 app integrate in HMS Core, 2.3 milioni di sviluppatori registrati, un aumento dell'83% nella distribuzione delle app e una crescita del 33% degli utenti attivi mensilmente, a dimostrazione di una crescente fiducia in Huawei da parte di developer e utenti. Solo nel 2020 i download su AppGallery hanno raggiunto i 384,4 miliardi nel mondo, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa.

Insomma, tanti successi e per festeggiare, da oggi e fino all'11 aprile, tutti gli utenti di Huawei AppGallery avranno accesso alla possibilità di vincere vari regali e voucher per una vasta gamma di app e servizi.

Huawei lancia le offerte di Pasqua di AppGallery: tutti i dettagli

Le offerte di Huawei AppGallery per Pasqua 2021 permetteranno a tutti gli utenti di vincere regali per un periodo limitato. Fino all'11 aprile sarà possibile vincere prestigiosi premi tra cui i nuovissimi auricolari TWS, FreeBuds 4i, lo smartphone P40 Pro, il laptop MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store, l'e-commerce del brand.

E tutto ciò semplicemente scaricando, condividendo e interagendo con le proprie applicazioni preferite presenti sull'app store della compagnia. Per partecipare è sufficiente accedere ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua, scegliere tra una delle cinque categorie – incluso shopping, cibo, salute e fitness, intrattenimento e produttività – e successivamente effettuare una tra le seguenti operazioni:

Fare un acquisto in-app per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro);

Condividere la promo con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali;

Scaricare un'app e tentare la fortuna immettendo il codice dedicato nell'uovo di Pasqua per partecipare all'estrazione di tantissimi premi tra cui cuffie, smartphone e notebook, oltre a numerosi buoni e voucher.

Ricordate che l'iniziativa di Pasqua sarà valida solo fino al prossimo 11 aprile. Per saperne di più, vedere tutti i dettagli e scoprire termini e condizioni, date un'occhiata a questa pagina.

