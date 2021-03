L’ex OnePlus ci svela come potrebbero essere le prime cuffie Nothing

Dopo aver fondato con successo OnePlus, Carl Pei ha deciso di mollare tutto e concentrarsi sulla sua nuova creazione: Nothing. Un nome che è tutto un programma ma dietro il quale si nasconde un progetto ambizioso che vede la fusione di musica e tecnologia. Ci si poteva immagine che, dopo OnePlus, Carl si sarebbe tuffato nuovamente nel mondo degli smartphone, ma così non è stato. Anche se “mai dire mai”, vista l'acquisizione dei brevetti della defunta Essential. E lo dimostra la profonda partnership avviata con Teenage Engineering, azienda molto nota nel settore degli strumenti musicali e che contribuirà al design dei suoi primi prodotti.

Nothing accende l'hype: ecco come saranno fatte le sue cuffie TWS

Non è ancora ben nota come sarà composta la linea produttiva adottata da Nothing, date le prime indicazioni volutamente vaghe date da Carl Pei. Quello che è trasparso dalle sue parole è che la società mira alla creazione di un ecosistema dedito al mondo dell'audio. Fortunatamente di recente sono stati dati ulteriori dettagli, questa volta più specifici: il primo prodotto di Nothing saranno delle cuffie true wireless.

Nel mentre, è stato svoltato il prodotto concettuale “Concept 1“. Progettato da Tom Howard di Teenage Engineering, i suoi principi fondanti sono tre, a partire dall'ottimizzazione del peso eliminando tutto ciò che non è necessario. L'ottimizzazione riguarderà anche la semplificazione di interazione, cercando di renderla più semplice possibile per favorirne l'utilizzo per tutti. Infine, ciò che Nothing sta cercando è l'ottenimento di un design senza tempo, adottando forme naturali e calde ma che non diventino obsolete. “Concept 1” si ispira ad un qualcosa di ben lontano dal mondo tecnologico, ovvero la pipa da tabacco utilizzata dai nostri nonni.

Come dichiara Carl Pei, queste cuffie Nothing faranno il loro debutto nel corso dell'estate, quindi ne riparleremo. Tuttavia, l'azienda ha specificato che che il prodotto finale apparirà differente da Concept1. Viene da chiedersi, quindi, perché pubblicare un teaser del genere? Probabilmente per dare alla community un'idea visiva della direzione che vuole intraprendere in termini di design.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu