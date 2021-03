Ninebot A30C è il nuovo scooter elettrico low budget

Dopo aver visto il nuovo monopattino F25 e le aggiunte alla serie N, l'azienda partner di Xiaomi specializzata nella mobilità rimpolpa anche la gamma A con un ennesimo modello. Si tratta dello scooter elettrico con pedali Ninebot A30C, soluzione completa ma proposta ad un prezzo accessibile: insomma, si tratta dell'entry level della compagnia.

Ninebot A30C ufficiale: tutto sul nuovo scooter elettrico economico

Design e caratteristiche

Per prima cosa, come segnalato in apertura, abbiamo una componente elettrica ma è possibile sfruttare i pedali nel caso in cui la batteria sia scarica o come semplice alternativa. In termini di design e di stile il Ninebot A30C ricalca il look della serie N, aggiungendo i già citati pedali.

Il corpo è composto da un telaio in acciaio e carbonio, con cerchi in lega di alluminio ed un sistema EABS. La parte superiore ospita un display per visualizzare modalità, autonomia ed altri dettagli.

Potenza ed autonomia

In termini di potenza, il nuovo scooter elettrico di Ninebot è in grado di raggiungere i 25 Km/h; per quanto riguarda invece l'autonomia si parla di circa 34 Km. Ovviamente non mancano funzionalità smart grazie alla possibilità di utilizzare l'app companion per lo sblocco da remoto.

Completano il quadro un allarme per le anomalie, compreso un sistema di rilevamento dell'assetto AHRSS, ed il supporto alla piattaforma di elaborazione dati cloud. Quest'ultima si occupa di raccogliere ed immagazzinare i dati dei sensori in tempo reale per monitorare lo stato del veicolo. Non manca poi la possibilità di aggiornamenti tramite OTA.

Ninebot A30C – Prezzo e uscita

Il nuovo scooter elettrico a pedali Ninebot A30C viene proposto ad un prezzo di circa 258€ al cambio attuale, ossia 1999 yuan; si tratta quindi di una soluzione particolarmente appetibile per gli utenti cinesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu