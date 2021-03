“Meglio Moto G” è una frase che per anni abbiamo sentito nominare tante volte, specie agli albori degli smartphone come li concepiamo oggi. Da allora sono passati 10 anni e Motorola è pronta rilanciare lo slogan grazie ai nuovi Moto G100 e G50, dotati di specifiche tecniche che si collocano in un ventaglio molto ampio di esigenze e prezzo concorrenziale.

Motorola Moto G100 e G50: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Moto G100

Partiamo subito con il mid-top range tra i due Moto G. Il G100 infatti vanta come SoC il nuovo chipset Snapdragon 870, dotato anche della GPU Adreno 650. Il display è invece un pannello da 6.7″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, rapporto a 21:9 e tecnologia CinemaVision, in cui si alloggia anche un doppio foto punch-hole. Per la memoria, troviamo 8 GB di RAM LPDDR5, mentre sono 128 GB UFS 3.1 per lo storage, comunque espandibile.

Per la fotocamera abbiamo un modulo principale da 64 MP, una grandangolare da 16 MP con FoV 117°, 2 MP per il sensore di profondità ed un sensore ToF. Per le selfie camera abbiamo una combo 16 + 8 MP, con il secondo sensore grandangolare con FoV da 118°. Per la batteria abbiamo poi un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 20W. Non mancano all'appello Wi-Fi 6, jack 3.5 mm e ovviamente 5G Dual SIM. Presente Android 11 con le personalizzazioni My UX.

Chicca finale, la possibilità di collegare Motorola Moto G100 a monitor, TV e PC grazie alla tecnologia Ready For, che permette di amplificare l'esperienza smartphone in una modalità desktop completa.

Moto G50

Meno prestante ma ugualmente interessante risulta essere il Motorola Moto G50, che apre ad una nuova serie di possibilità per gli smartphone 5G medio-base gamma. Infatti, il chipset integrato è lo Snapdragon 480, che migliora del 100% il corrispondente 4G Snapdragon 460 e quindi migliora l'esperienza d'uso anche in questa fascia di prezzo. Il display è un pannello da 6.5″ HD+ con tecnologia MaxVision e refresh rate a 90 Hz. Per la memoria, ci sono 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile.

Passando alla fotocamera, troviamo un sensore principale da 48 MP, con una macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La selfie camera è invece un sensore chiuso in un drop notch da 13 MP. La batteria è un modulo da 5.000 mAh con ricarica a 10W. Presenti Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm, Dual SIM ibrida 5G. Presente Android 11 con My UX.

Moto G100 e G50 ufficiali Italia – Prezzo e disponibilità

Motorola Moto G100 e G50 saranno disponibili in Italia rispettivamente da fine marzo e fine aprile 2021, con un prezzo di 599.90€ e 279.90€ (G50 4/128 GB). Per chi volesse anticiparsi con il G100, ricordiamo che è possibile ottenerlo a 499.90€ dal 26 marzo al 18 aprile 2021.

