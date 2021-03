Se c'è un brand che è diventato particolarmente popolare nelle ultime settimane è sicuramente Meizu. Il colosso cinese ha infatti lanciato i suoi nuovi flagship Meizu 18 e 18 Pro, che hanno riscosso subito successo tra gli utenti tanto che prima ancora della prima messa in vendita siano finiti in overbooking e l'azienda si è dovuta scusare con tutti i clienti.

Meizu 18: l'azienda si scusa con ognuno dei clienti per l'overbooking prima della vendita

Stando a quanto riportano i media cinesi, Meizu molto probabilmente non aveva previsto un interesse così ampio sui nuovi flagship della serie 18, quindi quando si è trovata le prenotazioni in overbooking su tutti i canali di vendita cinesi, ha capito che questo poteva portare delle difficoltà di distribuzione.

Per questo, Meizu stessa, attraverso il CEO del Marketing Wan Zhiqiang ha iniziato a scusarsi con ognuno degli utenti che hanno partecipato al pre-order al fine di non perdere credibilità. Anche perché, in maniera molto onesta, il Dirigente ha dato la colpa di questo episodio allo stesso brand e non ai partner fornitori. Scherzando, Wan si è definito come “l'attuale servizio clienti di Jingdong“.

L'episodio occorso al brand fa capire però quanta dedizione ci sia nel ritornare nelle posizioni alte in un mercato dove i rivali casalinghi fanno numeri sempre più alti, ma soprattutto dopo il fenomeno delle false recensioni prima ancora della vendita, che però pare procedere davvero a gonfie vele.

