Si è conclusa qualche ora la 3 giorni di eventi a marchio Meizu dove il brand ha festeggiato i 18 anni, presentato i nuovi software Flyme 9 e for Watch ma soprattutto i flagship 18 e 18 Pro. E proprio per quest'ultimo Meizu ha lanciato una nuova base di ricarica wireless da 40W ad un prezzo molto competitivo.

Meizu 18 Pro Wireless Charger è la base di ricarica pensata per il top gamma

Come possiamo vedere dal design, il nuovo Meizu 18 Pro Wireless Charger è una soluzione di ricarica senza fili verticale, pensata per alloggiare lo smartphone in tutta comodità. La massima capacità da 40W permette di esaltare le caratteristiche di ricarica del nuovo top gamma premium del brand, che ha sviluppato una tecnologia che permette di avere lo stesso supporto da 40W sia per la carica cablata, sia per quella appunto wireless (oltre alla carica inversa da 10W, ma è un'altra storia).

Questo ovviamente non vuol dire che anche altri smartphone non possano essere ricaricati da questa nuova base di ricarica Meizu, dato che comunque ha degli standard di ricarica anche per altri modelli, ma è ovvio che è pensato per uno smartphone che sembra davvero senza compromessi. Molto buono il sistema di raffreddamento verticale, che evita surriscaldamenti e altri problemi.

E veniamo quindi al prezzo di questa base di ricarica Meizu 18 Pro Wireless Charger, che arriva sul mercato al prezzo di circa 26€ (199 yuan al cambio) e che si pone come una soluzione economica ed efficace. Come purtroppo accade per i top gamma, anche questo accessorio non dovrebbe lasciare la Cina, almeno non ufficialmente.

