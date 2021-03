Dopo pochissimo dal debutto del modello Z3 ecco che si comincia a parlare anche della sua versione potenziata, in arrivo nel corso delle prossime settimane. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su iQOO Z3 Pro tra scheda tecnica, prezzo e uscita, insieme alle differenze con il modello standard.

iQOO Z3 Pro: tutto quello che sappiamo sul nuovo modello

Design e display

Al momento non vi grossi dettagli in merito al design di iQOO Z3 Pro; nonostante ciò è lecito immaginare che si troveremo nuovamente alle prese con un dispositivo dal look simile a quello del modello Z3, ma con un comparto tecnico leggermente migliorato. Le prime indiscrezioni parlano del ritorno di un display LCD IPS con refresh rate avanzato ma rispetto alla versione standard a questo giro dovremmo avere una frequenza massima di 144 Hz. Lecito immaginare che si tratterà del medesimo schermo da 6.58″ con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. Ovviamente ci aspettiamo anche un sensore ID laterale per la sicurezza del dispositivo.

Hardware

Oltre al refresh rate del display, stando al leak che vedete in alto, ci sarebbe anche un'altra differenza all'interno della scocca. Infatti invece dello Snap 768G a questo giro dovremmo trovare il chipset Snapdragon 780G, ancora una volta una soluzione 5G ma leggermente potenziata. Mancano dettagli sulle memorie ma possiamo ipotizzare la presenza di almeno 6/8 GB di RAM LPDDR4X e di 128/256 GB di storage UFS 2.2.

Per ora non è dato di sapere se con iQOO Z3 Pro ci saranno migliorie anche con batteria e ricarica; ricordiamo che il modello base è equipaggiato con un'unità da 4.400 mAh con ricarica rapida da 55W ed un sistema di raffreddamento al liquido. Per la parte software diamo per scontata la presenza di Origin OS su base Android 11.

iQOO Z3 Pro: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Prezzo e data di presentazione del nuovo modello del brand di vivo restano ancora avvolti nel mistero. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli. Intanto vi segnaliamo che iQOO Z3 è stato proposto al lancio d un prezzo di partenza di circa 220€ al cambio e di conseguenza per il modello Pro è lecito aspettarsi un leggero aumento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu