Dopo la nascita del brand nel 2019, iQOO Z3 si prepara ad aumentare la diversificazione della realtà creata da mamma vivo. Oltre alla serie principale, con ultimo esponente iQOO 7, dal 2019 l'azienda ha poi realizzato altre famiglie parallele. Prima quella Neo, poi quella U ed infine quella Z in cui rientra proprio il nuovo iQOO Z3: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e data d'uscita.

iQOO Z3: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo iQOO Z1 e Z1x ed il loro look con schermo punch-hole, con iQOO Z3 c'è stato un piccolo “passo indietro” sotto il profilo estetico. Infatti, il nuovo smartphone del partner di vivo ha ora un notch a goccia, decisamente atipico per un nuovo dispositivo nel 2021. Sotto il profilo posteriore, rimane una disposizione verticale delle fotocamere ma con differenti sensori. Rimane, invece, il sensore ID laterale.

Sebbene dalle precedenti indiscrezioni si parlasse di un pannello con refresh rate a 144 Hz, l'azienda ha invece ufficializzato che il display del nuovo smartphone è da 120 Hz, con campionamento del tocco a 180 Hz. Il pannello da 6.58″ con tecnologia LCD IPS ha poi una risoluzione Full HD+.

Hardware & software

Dopo le voci iniziali, che parlavano prima di MediaTek Dimensity 1200 e poi di Snapdragon 765G, iQOO Z3 è invece pilotato dallo Snapdragon 768G. Visto soltanto su Redmi K30 Racing Edition, si tratta di un SoC a 7 nm con CPU octa-core Kryo 475 (1 x 2,8 GHz + 1 x 2,4 GHz + 6 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 620, con memorie LPDDR4X e UFS 2.2. Lo vediamo affiancato a 6/8 GB di RAM, con 128/256 GB per lo storage. E proprio la RAM si avvale della tecnologia “Memory Fusion” che partiziona lo storage in modo far sembrare 8 GB in realtà 11 GB.

La batteria è poi un'unità da 4.400 mAh e vanta una ricarica rapida a 55W. Molto interessante anche il sistema di raffreddamento a liquido utilizzato per questo nuovo mid-range, visto che ha una tecnologia a cinque strati che permette un importante abbassamento delle temperature.

Lato software iQOO Z3 è molto curato, visto che viene proposta la modalità Hawkeye 2.0 in grado di ottimizzare il colore e la visualizzazione, ma anche il supporto Multi-Turbo 5.0, così come il modello più avanzato Neo 5. Presente come gli altri nuovi iQOO l'interfaccia Origin OS basata su Android 11, con le ottimizzazione Monster.

Fotocamera

Se guardiamo a tutto il contesto iQOO Z3, la fotocamera non è sicuramente il focus principale. In ogni caso però, ritroviamo nel sensore principale un 64 MP Samsung GW3 f/1.79, oltre ad una grandangolare da 8 MP con FoV 120° e macro da 2 MP. Per la selfie camera è stato scelto un sensore da 16 MP f/2.0.

iQOO Z3 5G – Prezzo e disponibilità

Il capitolo prezzo è sicuramente quello che più rende interessante un comunque ottimo smartphone come iQOO Z3 5G, che parte dai 220€ (1.699 yuan) della versione 6/128 GB, per poi proseguire con i circa 233€ (1.799 yuan) per la versione 8/128 GB e i circa 259€ (1.999 yuan) per la versione 8/256 GB. Purtroppo, così come gli altri iQOO, difficilmente sarà distribuito in Occidente.

