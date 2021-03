Se c'è un brand in grado di accontentare tutti nel rapporto qualità/prezzo, quella è iQOO. E infatti, dopo aver portato il gaming nella fascia mid-top con iQOO Neo 5, è pronta ad abbassare ulteriormente il prezzo del 5G con un nuovo smartphone, probabilmente della serie U (forse U5), con specifiche tecniche che fino a qualche mese fa avremmo visto in fascia media.

iQOO (U5?): tutto ciò che sappiamo sul nuovo entry-level 5G

Design e specifiche tecniche

Buio totale attualmente per quanto riguarda il design di questo nuovo smartphone low cost di iQOO, che però si inizia ad avvalere di alcune specifiche che potrebbero creare un certo interesse tra gli utenti. Se ricordate, già il precedente U3 aveva portato il 5G a prezzi molto democratici con caratteristiche soddisfacenti. Ora però, il prossimo dispositivo (che dovrebbe essere ancora della serie U, quindi proprio il già citato U5) si avvale di un chipset Qualcomm Snapdragon 480, quindi l'ultimo arrivato, ma anche di un display a 90 Hz con drop notch.

A coadiuvare il tutto, un doppio sensore fotocamera da 13 + 13 MP, ma anche una (confermata) batteria da 5.000 mAh, che ipoteticamente potrebbe confermare anche una ricarica “rapida” (tra virgolette dati gli standard attuali) da 18W così come fu per U3. Insomma, pare che a questo ipotetico iQOO U5 manchino davvero pochi dettagli per essere rivelato completamente, ma vi diamo un consiglio per farvi un'idea di come sarà: qui trovate vivo Y31s, che condivide molte specifiche con questo smartphone.

Prezzo e data di uscita

Attualmente, non sappiamo quando arriverà questo presunto iQOO U5 o comunque della serie U, ma per il prezzo il leaker Digital Chat Station ha rivelato che siamo nella fascia dei 1.100 yuan, vale a dire all'incirca 140€, che rende questo smartphone molto interessante, peccato che per la distribuzione potrebbe essere limitato come spesso accade alle sole Cina e India, ma confidiamo in un lancio europeo a marchio vivo.

