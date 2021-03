Uno degli elementi che contraddistingue iQOO, sussidiaria di vivo, è sicuramente il grande rapporto qualità/prezzo. E così come per il proprio flagship iQOO 7, anche il prossimo Neo 5 dovrebbe essere dotato di una scheda tecnica con specifiche di tutto rispetto, così come appare nei primi leak.

Aggiornamento 03/03: dopo vari teaser ufficiali, vediamo più nel dettaglio come sarà fatto iQOO Neo 5 in nuovo foto dal vivo. Trovate tutti i dettagli in “Design e display”.

iQOO Neo 5 in arrivo: tutte le novità che conosciamo ad oggi

Design e display

A rivelare l'esistenza del prossimo iQOO Neo 5 sono stati DigitalChatStation e Arsenal Jun, altro noto leaker, congiuntamente sotto un post di Weibo del primo. A rivelare il nome del modello in questione è stato l'altro leaker, dichiarando proprio di tratti del presunto Neo 5. Grazie alle prime indiscrezioni scopriamo che lo smartphone sarà dotato di un display Super AMOLED a 120 Hz (prodotto da Samsung).

Solo successivamente sono uscite informazioni più dettagliate, come la presenza di un display con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel). Dall'immagine comparsa in rete, poi, sembra plausibile la presenza di un punch-hole centrale, molto simile a quelli proposti ultimamente sui Samsung ed anche altri produttori.

A svelarci ulteriormente il look di iQOO Neo 5 ci pensano nuove foto dal vivo, in cui vediamo entrambi i lati del top di gamma. Sul retro vediamo un rinnovato modulo fotografico, dalle forme simili ma non uguali a quelle del recente iQOO 7. I tre sensori sono incastonati nella sezione in vetro, sotto alla quale c'è una sezione dalla diversa finitura in cui compare il logo del brand. Frontalmente, invece, vediamo confermato il foro centrale per ospitare la selfie camera.





Hardware

Grazie ai primi leak, sappiamo che iQOO Neo 5 farà parte del gruppo di smartphone basati sullo Snapdragon 870. Oltre a questo chip, non mancherebbero 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e, ovviamente, Android 11. Tuttavia la vera novità sarebbe da ricercarsi nella tecnologia di ricarica rapida, che si preannuncia come una vera e propria potenza.

Il leaker Arsenal Jun, infatti, parla di una ricarica ultra-rapida da ben 88W. Peccato che alcune immagini pubblicate di recente da Digital Chat Station rivelino tutt'altro. Infatti, l'insider ci mostra la confezione del dispositivo ed il suo caricabatterie: si tratta di un modello da 66W, quindi questa sarà la sua velocità di ricarica. Il tutto è accompagnato anche dalla certificazione 3C del dispositivo, che conferma tale potenza. Quindi scordatevi gli 88W così come la possibilità di avere una super ricarica mutuata da modelli maggiori. L'altra possibilità è che iQOO Neo 5 sia disponibile in una variante maggiorata, dotata della ricarica ad 88W, ma della quale non si è mai parlato finora.





Tornando alle indiscrezioni legate al device, si vocifera di una ricarica wireless a 66W, un traguardo considerevole se si pensa che Xiaomi Mi 11 e Huawei Mate 40 Pro si fermano a “soli” 50W. Tutto ciò per una batteria che dovrebbe avere una capienza standard da 4.400 mAh. A tenere a bada i bollenti spiriti ci sarebbe anche un frame in alluminio, pensato sia per dissipare meglio che per offrire una maggiore resistenza. Per l'ambito multimediale, si vocifera anche la presenza di un paio di speaker stereo.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i leak indicano una tripla fotocamera per iQOO Neo 5, confermata dalle foto dal vivo. I sensori menzionati sono un Sony IMX589 da 48 MP per il primario, un grandangolare da 13 MP ed un sensore da 2 MP, probabilmente un macro o per i ritratti. La selfie camera, invece, sarebbe da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Dopo vari rumors arrivati dal leaker Arsenal Jun, apprendiamo dalla stessa iQOO la data di uscita del nuovo Neo 5, che conferma effettivamente quanto rivelato dall'insider sopracitato. Infatti, la presentazione del nuovo flagship killer avverrà il prossimo 16 marzo 2021. Quindi non siamo affatto lontani da essa.

Sul prezzo non vi sono ancora certezze, ma i rumors parlano di un prezzo che dovrebbe oscillare fra i 2.998 yuan e i 3.698 yuan (circa 382/471€) per le varie versioni.

