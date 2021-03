Gli smartwatch sono ormai di ogni forma e grandezza, adatti davvero ad ogni polso. Ma c'è un modello che non rinuncia all'eleganza e quello è sicuramente il Huawei Watch Fit, che presto di avvarrà di una nuova Elegant Edition.

Huawei Watch Fit Elegant Edition: tutto ciò che sappiamo

Stando a quanto racconta Uncle Kanshan, leaker di Weibo, il nuovo frame de nuovo Watch Fit dovrebbe essere di un metallo più pesante rispetto all'alluminio utilizzato nella versione originale, che abbiamo recensito. Facile pensare che possa essere in acciaio, passando quindi dai 21 ai 27 grammi.

Ma non solo la cassa cambierà, anche il cinturino del Huawei Watch Fit Elegant Edition cambierà totalmente passando dal silicone alla gomma Viton, un materiale molto resistente utilizzato per guarnizioni o materiali industriali grazie alla presenza di fluoro. Per quanto riguarda il software, non dovrebbe cambiare granché a meno che non si tratti di uno dei primi dispositivi con HarmonyOS indossabili, ma su questo abbiamo qualche dubbio.

Sempre il leaker ha spiegato che il nuovo Watch Fit in versione elegante arriverà sul mercato, almeno in Cina, ad un prezzo di circa 116-129€ (899-999 yuan) al cambio. Non è affatto escluso che possa arrivare in Occidente, ma bisogna scoprire prima quando arriverà in patria.

