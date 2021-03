Huawei, con l'apporto di HarmonyOS su tutto il suo ecosistema, lancerà presto nuovi dispositivi dotati del nuovo sistema operativo. Non è esente la gamma di smartwatch, che potrebbe vedere l'arrivo di un presunto Huawei Watch 3, mentre ci sono maggiori dubbi sull'arrivo di un GT 3.

Huawei torna con Watch 3, con HarmonyOS saluteremo la gamma GT?

Stando quanto raccontato dal leaker Courage Digital King, spesso molto attento sulle novità Huawei, il nuovo smartwatch del brand sarà un ritorno alla linea Watch, cioè quella “standard”. Gli utenti di vecchia data ricorderanno che la line up si era interrotta con il Watch 2, che all'epoca era dotato ancora di Wear OS di Android. Da lì, Huawei aveva tagliato netto con Google per gli accessori e lanciato poi la serie GT, attualmente ferma al modello 2 Pro, su cui è stato già sperimentato il sistema operativo proprietario.

Chiaramente, con Huawei Watch 3 non è escluso arrivi poi anche il GT 3, ma secondo il leaker il lancio non è affatto lontano e quindi il colosso cinese potrebbe concentrare gli sforzi sul ritorno della gamma adottata in precedenza. Se così fosse, potrebbe anche esserci anche una rivisitazione del design, creando magari uno stile più elegante (come già successo per il Watch Fit), rendendolo meno sportivo rispetto al passato.

Chiaramente, fino a novità concrete (magari ufficiali), bisogna prendere con le pinze queste indiscrezioni, ma già avere un'idea del progetto wearable con HarmonyOS di Huawei è sicuramente importante per non arrivare a conclusioni affrettate e confusionarie, come succede spesso con leak troppo sommari.

