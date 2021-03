Non soltanto Mate 40, Mate 40 Pro, Pro+ e Porsche Design: fra i nuovi prodotti lanciati nella presentazione di ieri troviamo anche Huawei Sound. Fra i nuovi accessori non troviamo soltanto gli occhiali smart Gente Monster, le cuffie over ear FreeBuds Studio e lo smartwatch Porsche Design, ma anche un nuovo modello di smart speaker.

Aggiornamento 01/03: dopo il debutto in patria Huawei ha portato il suo nuovo smart speaker anche in Italia. Trovate tutte le novità ed i dettagli su prezzo/disponibilità direttamente all'interno dell'articolo.

Huawei Sound ufficiale: il nuovo smart speaker arriva in Italia

Design e caratteristiche

Come intuibile, questo Huawei Sound è una versione meno premium del precedente Sound X, seppur sia stata nuovamente co-ingegnerizzata da Devialet. L'azienda hi-fi francese ha collaborato per la sua realizzazione, sulla linea di quanto fatto con il modello di fascia superiore. Una delle differenze principali la troviamo nelle dimensioni, con misure più compatte di 147 x 186,7 mm per un peso di 2,2 kg (rispetto ai 3,5 kg di Sound X).

Nonostante le dimensioni inferiori, Huawei Sound può contare su una potenza maggiore, grazie alla configurazione hardware che risiede all'interno. C'è un woofer da 4″ con potenza di 40W e tre speaker da 5W, coadiuvati dalla tecnologia SAM 2.0 di Devialet. Questo sistema viene definito Push-Push e può restituire un range di 55 Hz-40 kHz, con bassi profondi ed una distorsione armonica inferiore al 2% THD. Il comparto hardware comprende anche 512 MB di RAM ed 8 GB di storage incorporato, con supporto Hi-Res

Un'altra tecnologia in ballo è quella Devialet's SPACE, dando modo agli speaker di fornire un output sonoro a 360°, basandosi sui riflessi sonori e sull'ambiente circostante. Le impostazioni di questo sistema possono essere configurate tramite l'app dedicata Huawei AI Life. L'abbinamento con lo smartphone può avvenire sia tramite Bluetooth 5.0 con LDAC e 990 Kbps che Wi-Fi ac Dual Band, NFC e AUX.

Huawei Sound ufficiale: prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo smart speaker Huawei Sound è già disponibile in preorder in Italia, direttamente tramite lo store ufficiale del brand: qui trovate la pagina dedicata, dove il terminale viene proposto a 199.9€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu