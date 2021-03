Il settore audio per Huawei è stato sicuramente tra i più proficui degli ultimi anni, con la serie FreeBuds tra le più apprezzate sul mercato Consumer. Quest'oggi la compagnia asiatica ha dato il via alla line up 2021 con le Huawei FreeBuds 4i ANC, lanciate in Cina, Europa e anche in Italia con caratteristiche di tutto rispetto ed un prezzo top.

Aggiornamento 10/03: dopo alcune settimane di attesa, ecco che le nuove Freebuds 4i arrivano anche in Italia. In basso trovate tutte le caratteristiche delle cuffie mentre per prezzo e disponibilità nel nostro paese trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Huawei FreeBuds 4i ANC ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le nuove Huawei FreeBuds 4i si slegano completamente dalla precedente generazione grazie un design rinnovato, più in linea con lo stile delle cuffie TWS premium FreeBuds Pro. Proprio come le cugine, gli auricolari 4i presentano un design ergonomico ed una vestibilità che si adatta al meglio al condotto uditivo. Lo stile è in-ear mentre il peso contenuto (5 grammi) rende più comodo e piacevole indossarle.

La custodia di ricarica misura 48 x 61.8 x 27.5 mm per un peso di 36.5 grammi ed arriva con una forma a ciottolo. Sono presenti i controlli touch (anche se non è possibile gestire il volume) e connettività Bluetooth 5.2.

Autonomia e funzioni

Equipaggiate con driver dinamici da 10 mm, le FreeBuds 4i sono dotate di cancellazione attiva del rumore ANC, modalità a bassa latenza (per smartphone e tablet Huawei con EMUI 11), pairing rapido e pop-up al collegamento con un dispositivo del brand. La batteria di ogni cuffia è da 55 mAh mentre la custodia ospita un'unità da 215 mAh: in termini di autonomia si parla di circa 10 ore di riproduzione (7.5 ore con ANC) che salgono a 22 ore utilizzando anche il case. La ricarica avviene tramite Type-C: bastano solo 10 minuti per almeno 4 ore di riproduzione.

Gli auricolari sono dotati di tecnologia beamforming a doppio microfono: si tratta di una soluzione adatta a captare in modo accurato le voci umane, il tutto supportato da un algoritmo AI per rendere la propria voce in chiamata ancora più chiara. Le FreeBuds 4i dispongono anche della modalità Awareness, che permette di sentire l'ambiente circostante senza togliere gli auricolari. Le modalità di ascolto si possono controllare con un semplice gesto: pizzicando e tenendo premuto l'auricolare, questo passerà dalla modalità con ANC attivata, alla modalità ANC off, alla modalità Awareness. Grazie all'app AI Life, disponibile su AppGallery per utenti con dispositivi HMS e GMS, è possibile personalizzare al meglio le modalità di utilizzo di FreeBuds 4i oltre a gestire tutti i dispositivi connessi allo smartphone.

Huawei FreeBuds 4i ANC: prezzo e disponibilità

Il prezzo in Italia delle nuove Huawei FreeBuds 4i è di 89€ tramite lo store ufficiale del brand (clicca qui per la pagina del prodotto). Al momento sono disponibili nella colorazione White mentre la Black e la Red arriveranno nei prossimi giorni. Tutti coloro che fino al 24 aprile acquisteranno le cuffie FreeBuds 4i riceveranno in omaggio la Band 4, del valore commerciale di 34.9€ – in consegna gratuita, assieme al prodotto acquistato, in due giorni lavorativi – oltre a tre mesi di Huawei Music inclusi. Non solo: chi effettuerà l'acquisto su Huawei Store entro il 26 marzo riceverà in omaggio anche un simpatico case colorato.

In alternativa le cuffie sono disponibili anche su Amazon ma in questo caso senza gli omaggi elencati sopra, esclusiva dello store ufficiale di Huawei.

