Giornata di leak e indiscrezioni in casa Huawei. Dopo l'interessante indiscrezione sul Watch 3, stavolta sono gli auricolari del brand nel mirino. Infatti, iniziano a trapelare notizie in merito alle specifiche degli auricolari TWS Huawei FreeBuds 4, ma anche in merito al presunto periodo di uscita.

Huawei FreeBuds 4: tutto ciò che sappiamo

Design e Caratteristiche

Secondo il leaker Courage Digital King, molto attivo su Weibo, i nuovi auricolari TWS di casa Huawei saranno sicuramente di fascia alta ma manterranno la conformazione semi-in ear, quindi come il modello precedente, mantenendo molto probabilmente la cancellazione attiva del rumore senza sposare la filosofia in-ear delle FreeBuds Pro o delle 4i, al fine di distinguere il target di utenza.

Il blogger inoltre, spiega che il livello di qualità audio delle Huawei FreeBuds 4 può tranquillamente competere (usa il termine benchmarking, ma il succo è quello) con i maggiori rivali del settore consumer. Quanto agli altri dettagli, non conferma l'adozione del chip A2, ma si sbilancia confermando che saranno di colore bianco, nero, rosso e argento, seguendo il trend dei modelli precedenti.

Prezzo e data di uscita

Se sul prezzo non ci si sbilancia, il leaker ha invece dettagli sul possibile periodo di uscita delle FreeBuds 4, che dovrebbero debuttare a maggio 2021, periodo che sembra possa essere molto prolifico per Huawei in quanto ad uscite di prodotti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu