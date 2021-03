Una delle certezze storiche di Huawei è sicuramente la sua interfaccia proprietaria, che anche all'alba del sistema operativo HarmonyOS, non tende a perdere costanza. Infatti, la EMUI 11 ha già raggiunto circa 10 milioni di download sugli smartphone Huawei in tutto il mondo, un numero destinato ovviamente a crescere.

Aggiornamento 02/03: Huawei ha raggiunto il ragguardevole risultato di 100 milioni di download di EMUI 11. Trovate tutto in fondo all'articolo.

EMUI 11: da 10 a 100 milioni di download in soli 3 mesi

A riportare l'ottimo risultato di download della nuova interfaccia proprietaria è stata la stessa Huawei, che sul suo Weibo ha mostrato che in soli 3 mesi, dal rilascio della prima Beta interna, la EMUI 11 ha raggiunto milioni di download, circa 10. Questo è sicuramente un risultato molto importante per la fiducia che gli utenti riversano per la compagnia, soprattutto a livello globale.

I tre pilastri su cui si basa la EMUI 11 sono quelli che ne stanno determinando comunque il successo: privacy, sicurezza ed il miglioramento dell'esperienza utente. Tra l'altro, il miglioramento della funzione Always On Display con tanti nuovi temi e impostazioni. Poi, il futuro adattamento ad HarmonyOS favorirà più facilmente il passaggio tra i due sistemi operativi.

Insomma, pare proprio che con EMUI 11 Huawei si sia portata avanti con il lavoro, rendendosi sempre più convincente nonostante a livello globale la mancanza di Servizi Google può rappresentare un problema che via via si sta assottigliando.

6 mesi di EMUI 11: 100 milioni di download, tutto pronto per HarmonyOS

Dalle ultime stime di dicembre 2020 che contavano 10 milioni di dispositivi aggiornati all'ultima versione della EMUI, si apprende dalla stessa Huawei che quest'ultima ha raggiunto quota 100 milioni di aggiornamenti e che quindi si avvicina al piano previsto dei 100 milioni con HarmonyOS entro il 2021.

Un obiettivo quindi non più solo idealizzato ma molto concreto per Huawei, che punta a fare di grande necessità virtù partendo dal software dei suoi dispositivi già esistenti. Il primo della lista sembra essere il bellissimo Mate X2, ma ci aspettiamo anche i nuovi P50.

