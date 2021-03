Honor comincia a sparare i primi colpi del 2021. Infatti, il colosso cinese, desideroso di partire a razzo con la nuova line up “indipendente”, sta per lanciare sul mercato il nuovo Honor V40 Lite Luxury Edition, con specifiche tecniche da mid-top range e dal design ispirato.

Honor V40 Lite Luxury Edition: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, il design del nuovo Honor V40 Lite, ricorda senza troppi fronzoli la serie Nova 8, sia per la back cover, con bumper fotocamera circolare in alto a sinistra, sia per il display. Lo smartphone sembra essere molto sottile.

E proprio il display sarà una delle feature più interessanti dello smartphone, perché si tratta di un pannello Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, che però ha la peculiarità di essere curvo ai lati ed avere uno screen-to-body ratio molto ampio grazie alla selfie camera punch-hole centrale.

Hardware

Notizie più specifiche sono invece presenti per il comparto hardware di V40 Lite Luxury Edition, dato che sappiamo sarà dotato di un chipset MediaTek Dimensity 800U, a differenza di Nova 8 che è dotato di un Kirin (qui abbiamo il cambio di passo di Honor). Non abbiamo notizia del comparto memorie, ma non ci aspettiamo meno di 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Per la batteria apprendiamo che sarà dotato di un modulo da 3.800 mAh ma con una ricarica rapida da ben 66W, che non teme quindi l'autonomia, proprio come il già citato Nova 8. Lo speaker dovrebbe essere stereo.

Fotocamera

Non si conoscono in modo dettagliato quali saranno i sensori dell'Honor V40 Lite Luxury, ma dalle immagini possiamo vedere che saranno 4, in maniera realistica potremmo ritrovarci la camera principale da 64 MP, ma ovviamente è tutto da confermare. Anche per la selfie camera bisogna attendere nuove indiscrezioni.

Honor V40 Lite Luxury – Prezzo e data di uscita

In merito alla data di uscita del nuovo V40 Lite Luxury, il brand ha comunicato che verrà presentato il 23 marzo 2021, dopo un primo teaser pubblicato in queste ore. Sul prezzo invece, non abbiamo notizie concrete, ma non ci aspettiamo un range inferiore ai 250/300€.