Honor è sempre più vicina al debutto con i dispositivi della nuova gestione indipendente. Dopo V40 infatti e soprattutto dopo aver parlato della serie 40, secondo un leak pare che siano in arrivo sul mercato a breve l'entry-level Honor 10A, il mid-range V40 Lite e soprattutto i tablet Pad 7 e V7.

Honor 10A, V40 Lite, Pad 7 e V7: ecco quando dovrebbero arrivare

End of the month, mid range phone and tablet.

Flagship series coming later. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 9, 2021

Stando a quanto riportato dal leaker Teme (RODENT950), ultimamente scatenato, Honor ha nei piani di lanciare molto presto tanti dispositivi che non saranno solo dedicati alla fascia top del mercato. Infatti, saranno presto sul mercato l'entry-level 10A, ma anche il mid-range V40 Lite, che dovrebbero arrivare per la fine del mese di marzo 2021. Questi dispositivi dovrebbero uscire sicuramente prima della serie 40, che sarà la line up top gamma.

Honor tablet 7 and V40 lite — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 10, 2021

Ma non solo smartphone, anche i tablet saranno protagonisti a fine marzo/inizio aprile 2021, dato che arriveranno i nuovi Honor Pad 7 e V7, che dovrebbero essere dotati rispettivamente di un chipset mid-range e di uno top gamma. Questa mossa del “nuovo” brand è sicuramente importante per creare una line up competitiva e completa su un mercato sempre più esigente e con dispositivi dal rapporto qualità/prezzo.

Non ci resta quindi che attendere qualche settimana per capire cosa effettivamente verrà presentato e se Honor sarà effettivamente pronta a prendersi il settore smartphone come auspica ormai da mesi.

