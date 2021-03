Dopo aver praticamente svelato tutto del nuovo V40 Lite e iniziato a parlare concretamente della serie Magic, Honor guarda anche ad altri dispositivi. Infatti, il brand ha rivelato il design ma anche la data di uscita del prossimo Honor Tablet 7, che non si discosta molto dai precedenti.

Honor Tablet 7: cosa aspettarsi

Design e specifiche tecniche

L'esistenza del nuovo Honor Tablet 7 è stata svelata dal leaker RODENT950 qualche giorno fa, ma se ne sapeva poco. In queste ore però, lo stesso brand ha svelato il design di questo nuovo dispositivo, che ricorda molto il suo predecessore, che in alcuni paesi è diventato Pad 6, quindi dalle linee semplici ma dal piglio giovanile. Il display ha comunque cornici non sottilissime, questo fa pensare ad una fascia media del mercato, ma è anche per far spazio alla fotocamera frontale.

Unica fotocamera invece, come vediamo, sul retro ma considerando l'utilizzo che si fa di un tablet, non si può biasimare di certo Honor, sempre considerando quanto potrebbe costare. Sul chipset invece tanti dubbi, ma le ultime vicissitudini spingono per una soluzione MediaTek di fascia entry-level, con una soluzione tra il G80 ed il G85, sebbene sia tutto da confermare.

Il quantitativo di memoria inoltre rimane un mistero, ma non ci aspettiamo meno di 3/4 GB di RAM, altrimenti risulterebbe anacronistico. Per la batteria ci aspettiamo invece un modulo nel range dei 7.000/8.000 mAh, ma molto probabilmente avrà una ricarica a 10W.

Honor Tablet 7 – Prezzo e data di uscita

Il prezzo purtroppo, così come per V40 Lite, non è ancora trapelato, mentre per la data di uscita di Honor Tablet 7 è ufficiale che sarà proprio la stessa dello smartphone mid-range sopracitato, quindi il 23 marzo 2021.