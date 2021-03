Honor, nell'ultimo periodo, sembra essere entrata in una fase di lavoro sotto traccia ma molto importante. Dalle ultime notizie infatti, apprendiamo che Honor ha nei piani notebook e tablet di fascia alta al fine di ampliare il proprio ecosistema, grazie alle partnership con fornitori di punta.

Honor: notebook Intel e tablet Qualcomm top gamma per l'ecosistema

Come riporta il leaker di Weibo Peng Peng Jun, l'obiettivo di Honor è portare non solo smartphone di fascia alta, ma anche prodotti come notebook e tablet in quel settore di prezzo. E questo avverrà grazie alla stretta collaborazione con Intel e Microsoft per i laptop, ma anche con Qualcomm e MediaTek per i tablet, di cui abbiamo accennato qualche giorno fa. Inoltre, lo stesso leaker ha rivelato che arriveranno nuovi notebook con chipset AMD.

Questo affinarsi nella qualità dell'hardware ha comunque un obiettivo ben preciso, cioè creare un ecosistema totalmente interconnesso con il software, sposando appieno la filosofia tecnologica “1 + 8 + N“, che è un po' il target ideale di tutte le aziende del settore, così come lo è per Huawei, che punta moltissimo su quest'impostazione per i propri prodotti. Insomma, è chiaro che Honor non voglia lasciare nulla di intentato, soprattutto se le premesse sono queste, quindi val la pena aspettare i prossimi mesi per vedere il vero debutto della nuova realtà.

