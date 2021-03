Lanciata in Cina lo scorso novembre, la nuova smartband del brand si è distinta fin da subito per il suo design accattivante ed il suo pannello full screen. Più che una fitness tracker, infatti, sembra di avere tra le mani un vero e proprio smartwatch, seppur con dimensioni contenute ed un corpo leggerissimo. Se anche voi state aspettando l'arrivo internazionale del device… allora ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di Honor Band 6 Global, presentata al CES 2021.

Aggiornamento 22/03: Honor ha pubblicato un teaser che lascia intendere buone nuove per tutti gli utenti in attesa della nuova smartband. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Honor Band 6 Global: tutto quello che c'è da sapere (e che cosa cambia con la versione cinese)

Design e caratteristiche

Il design della smartband richiama quello del Watch ES, seppur con alcune differenze (che trovate ampiamente illustrate qui). Per quanto riguarda l'aspetto, Honor Band 6 Global non cambia le carte in tavola rispetto al modello cinese: abbiamo ancora una volta un pannello rettangolare AMOLED a colori da 1.47″ con vetro protettivo 2.5D, un rapporto superficie/schermo del 64% ed un pulsante fisico posta lungo il bordo destro.

Crediti: Honor

In cinturino è integrato con il corpo, ma potrete scegliere tra varie colorazioni disponibili.

Funzionalità e che cosa cambia

Crediti: Honor

In termini di funzionalità la smartband non si fa mancare nulla. Abbiamo il cardiofrequenzimetro e la tecnologia TrueSeen 4.0 di Huawei, il monitoraggio del sonno con TrueSleep 2.0 e perfino quello del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), ormai un must have per qualsiasi indossabile. Troviamo poi le classiche modalità sportive (dovrebbero essere 10) ed una batteria in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia.

Ma cosa cambia tra Honor Band 6 Global e quella cinese? Semplicemente il modello internazionale rinuncia all'NFC: per il resto non notiamo altre differenze.

Honor Band 6 Global ufficiale al CES 2021: prezzo e uscita | Aggiornamento 22/03

Il prezzo di Honor Band 6 Global sarà di circa 35$, ovvero sui 28€ al cambio. Ovviamente non ci aspettiamo una cifra simile per l'Italia e l'Europa ed è probabile che il prezzo lieviti un po': tuttavia si tratterà comunque di una soluzione economica, che non mancherà di soddisfare chi è in cerca di un dispositivo low budget diverso dalle solite smartband (compresa la nuovissima OnePlus Band).

Al momento Honor non ha svelato quando arriverà sul mercato il nuovo wearable, ma comunque dovrebbe debuttare in tutto il mondo, Europa e Italia comprese. La divisione Global del brand ha pubblicato il tweet che vedete in alto, lasciando intendere che non manchi molto alla commercializzazione del dispositivo alle nostre latitudini. Ovviamente manca una data ma potrebbe ipotizzare un lancio nel corso del mese di aprile 2021.

