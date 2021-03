La maggiore interconnessione tra le persone, con l'esplosione dei social network di ogni tipo e soprattutto dei servizi streaming di ogni tipo sia video che audio. Per questo, un'offerta dati come la nuova “ho. 7.99 100 Giga” di ho. mobile con 100 GB, minuti ed sms illimitati a soli 7.99€ è davvero conveniente.

ho. Mobile 7.99 100 Giga: ecco tutti i dettagli dell'offerta a soli 7.99€

Anzitutto, prima di spiegare le modalità di attivazione della nuova offerta dell'operatore virtuale, ne illustriamo il contenuto: ho. mobile infatti offre 100 GB 4G a 30 Mbps, sia in download che in upload, oltre a minuti e sms illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali a 7.99€.

Come attivare quest'offerta? Bisogna acquistare la SIM a soli 99 centesimi di euro e i nuovi clienti dovranno fare una ricarica minima al fine di pagare il primo mese anticipato. L'attivazione però è gratuita. L'offerta è disponibile per i nuovi clienti in portabilità che provengono dai seguenti operatori virtuali nazionali : iliad, Fastweb, PosteMobile, Digi Mobil, Daily Telecom, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

Purtroppo, NON è possibile attivarla per i clienti TIM, Windtre, Vodafone e Very Mobile ma sarà necessaria un'eventuale triangolazione. Ovviamente, anche questa offerta dà la possibilità di poter utilizzare dati 4G, minuti ed sms anche nell'Unione Europea in Roaming come previsto dal regolamento, con 4.4 GB disponibili per l'utente.

Vi lasciamo il link dedicato all'offerta, così da poter conoscere i restanti dettagli di un pacchetto mobile molto interessante che ho. mobile ha proposto per tutti gli utenti di operatori virtuali.

