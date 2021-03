Nel corso degli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere droni dalle forme e dimensioni più disparate. Non tutti però sono disposti ad avere un drone 4K ingombrante, quindi una soluzione come il nuovo FIMI X8 Mini, dritto dall'universo Xiaomi, per prezzo e caratteristiche può essere un'alternativa a modelli più costosi.

FIMI X8 Mini: tutto quello che c'è da sapere sul drone 4K

La prima caratteristica di cui si avvale il nuovo FIMI X8 Mini è senza dubbio la sua leggerezza, visto che pesa solo 250 grammi (sebbene ci sia il trucco), per misure compatte da 145 x 85 x 56 mm (piegato). E come potete vedere nell'immagine sotto, ci sta benissimo in un borsello, quindi ci sta anche comodamente in uno zaino.

Dicevamo che la leggerezza del nuovo drone aveva un espediente, ebbene questo è dettato dalla batteria: perché la batteria standard lo fa pesare circa 258 grammi, mentre l'altra, che potremmo definire “professionale” lo porta addirittura a 245 grammi. In ogni caso, il modulo batteria permette un'autonomia fino a circa 31 minuti oppure 8 km. Batteria importante anche per il controller, visto che si tratta di un modulo da 3.500 mAh ricaricabile tramite USB Type-C.

Passando alle specifiche tecniche, partiamo dal fatto che il FIMI X8 Mini può raggiungere fino a 16 m/s in rettilineo, 5 m/s in salita e 3.5 m/s in discesa. Per il sensore 4K utilizzato per foto e riprese abbiamo una fotocamera Sony CMOS da 12 MP 1/2.6″, con un angolo di visione fino a 80°. Questo sensore è montato su un gimbal a 3 assi che permette di realizzare riprese molto più stabili.

Per la qualità video espressa, il drone del partner di Xiaomi utilizza il codec H.265/HEVC, consentendo quindi una ripresa 4K a 30 fps ed un bitrate fino a 100 Mbps. La fotografia ha formati supportati JPG e JPG + DNG. Quanto alle modalità di volo, esse solo multiple, con resistenza al vento 5, ma anche una modalità SAR per una ripresa con Zoom digitale 3x.

Il nuovo drone 4K del partner di Xiaomi, FIMI X8 Mini, andrà in vendita il 6 aprile 2021, ma nel frattempo potete trovarlo già sullo store di Banggood in attesa che venga aperta la vendita anche su questo store, ad un prezzo di circa 378€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu