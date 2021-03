La pulizia smart per la casa si divide ormai tra i tanti store cinesi e non, dato che si trovano a iosa su Amazon, tra prodotti più o meno prestanti. Nel caso del robot aspirapolvere Proscenic M8 Pro, la distribuzione sarà ampia per un prodotto di gran livello, per questo vi spieghiamo dove comprare il nuovo modello in offerta e con codice sconto.

Proscenic M8 Pro: dove comprare il nuovo robot aspirapolvere

Guardando alle caratteristiche del nuovo M8 Pro, il vacuum cleaner smart con funzione lavapavimenti si distingue per la base ricarica e scarico della polvere, ma anche per il sensore laser LDS 8.0, la batteria da 5.200 mAh che garantisce una lunga pulizia, una potenza di aspirazione da 2.700 Pa e soprattutto la grande interazione con l'applicazione dedicata, il sistema iRoom e gli assistenti vocali come Google e Alexa.

Non manca un movimento di pulizia ad Y, una mappatura generale delle stanze da pulire con record delle varie operazioni, un adattamento alle varie superfici tra pavimento, tappeti e tanto altro. Abbiamo già citato la base di scarico che permette al robot di auto-pulirsi quando il serbatoio è pieno.

Dove comprare?

Sono molteplici i canali dove acquistare il nuovo robot Proscenic, partendo dallo store di Geekbuying che lo ha in offerta con codice sconto a 461.99€ con spedizione da Europa. Nel caso voleste però acquistarlo su altri canali come Amazon, restate sintonizzati!

