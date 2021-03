Il panorama rugged, inizialmente di nicchia, si amplia sempre più di modelli più o meno forniti in caratteristiche. Tra questo novero di smartphone, abbiamo il nuovo Cubot KingKong 5 Pro, il rugged con specifiche tecniche niente male e dal prezzo accessibile.

Cubot KingKong 5 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Il design che si porta dietro il nuovo KingKong 5 Pro è in linea con i rugged attuali, persino nell'alloggiamento del modulo fotocamera. Poco male però, perché ha comunque un suo stile che convince, nonostante l'estetica non sia una Core feature. Passando invece alle specifiche tecniche, il nuovo Cubot ha un display da 6.1″ IPS HD+ (1560 x 720 pixel) con drop notch, mentre per la CPU abbiamo un chipset Helio P60 con una GPU Mali-G72 MP3. Lato memoria, troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile.

Passando poi alle caratteristiche più interessanti, partiamo da una fotocamera principale da 48 MP, seguita da una 8 MP grandangolare e 2 MP macro. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 25 MP, non comune in questa fascia e categoria. La batteria è la vera Core feature del Cubot KingKong 5 Pro, essendo un capiente modulo da 8.000 mAh. Presenti le certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Chicca finale sono l'NFC e Android 11.

Cubot KingKong 5 Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo KingKong 5 Pro è già disponibile sullo store di AliExpress al prezzo di 223.18€, ma se siete interessati e volete spendere di meno, vi consigliamo di attendere il 19 marzo 2021, mettendo nel carrello il prodotto e aspettando la riduzione di prezzo dello stesso.

