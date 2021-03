CUBOT King Kong 5 Pro: il nuovo rugged low budget è in vendita

Dopo aver scoperto tutti i dettagli su design e specifiche del nuovo rugged phone della casa cinese, finalmente CUBOT King Kong 5 Pro debutta per le vendite e non poteva mancare un prezzo particolarmente goloso per celebrarne il lancio.

CUBOT King Kong 5 Pro ufficialmente in vendita: tutto su caratteristiche e prezzo

Il nuovo rugged phone del produttore cinese non si fa mancare nulla ed oltre a puntare sulla resistenza (con certificazione IP68, IP69K e quella militare MIL-STD-810G) integra anche una capiente batteria da 8.000 mAh. Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che CUBOT King Kong 5 Pro è dotato di un pannello IPS da 6″ con risoluzione HD+ ed è mosso dal chipset Helio P22, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Non manca una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 25 MP.

Una delle feature che non mancherà di accontentare i più esigenti è di certo la presenza del supporto NFC. Completano il quadro il GPS integrato, Android 11 lato software, una porta Type-C per la ricarica, il supporto per le schedine di memoria ed il Face Unlock per lo sblocco tramite il viso (2D).

CUBOT King Kong 5 Pro è disponibile all'acquisto su AliExpress (qui trovate la pagina dedicata) in offerta a 112.9€ fino al prossimo 2 aprile; non dimenticate di utilizzare anche il coupon venditore cliccando sul pulsante “Ottieni Coupon”.

Articolo sponsorizzato.

