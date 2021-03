I nuovi Redmi Note 10 e 10 Pro sono ad un passo dal debutto: se siete curiosi di saperne di più e volete scoprire come seguire la presentazione ufficiale, qui troverete tutti i dettagli dell'evento di lancio!

Redmi Note 10 e 10 Pro: come seguire la presentazione in live streaming

Com'è ormai noto da alcuni giorni, l'evento di lancio della serie Redmi Note 10 avrà luogo il 4 marzo 2021, tra pochissime ore. Inizialmente eravamo a conoscenza del solo debutto per il mercato indiano, ma poi la divisione europea di Xiaomi ha confermato il lancio dei nuovi mid-range anche alle nostre latitudini. Come per il resto dei mercati, l'evento di lancio in Italia resta fissato per il 4 marzo.

Come fare per seguire la presentazione di Redmi Note 10 e Note 10 Pro in live streaming? Ormai la pandemia ha smorzato l'interesse dei grandi produttori verso gli eventi dal vivo e siamo completamente proiettati verso il mondo online. Per questo motivo l'evento del 4 marzo sarà proposto in diretta sui social di Xiaomi.

Comunque potete seguire l'evento in nostra compagnia, tramite il video presente dell'articolo. L'appuntamento è fissato per le ore 13 e se volete potete anche impostare un promemoria per non perdere la diretta.

Per tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali relative alla serie Note 10, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, una raccolta di tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli in arrivo tra pochissimi giorni!

