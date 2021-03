Come seguire la presentazione di OPPO Find X3 in nostra compagnia

Manca ormai pochissimo per l'evento dedicato alla famiglia Find X3: il mese di marzo ha portato tantissime novità per il mondo degli smartphone e tante devono ancora arrivare. Ma ora focalizziamoci su quello che si preannuncia come uno dei top di gamma più interessanti della prima metà dell'anno: ecco tutti i dettagli su come seguire la presentazione di OPPO Find X3 Pro insieme a noi!

OPPO Find X3 Pro: come seguire la presentazione in live streaming con noi

L'evento di lancio dedicato alla nuova famiglia top è fissato per il prossimo 11 marzo 2021. Ma come fare per seguire la presentazione in live streaming di OPPO Find X3 Pro? Niente di più semplice: in alto trovate già il video della live sul nostro canale YouTube, dove potrete anche fissare un promemoria. L'appuntamento è per le ore 12:30 di giovedì 11 marzo per seguire in nostra compagnia il debutto del super flagship.

Siete interessati a sapere tutto sul nuovo top di gamma del brand cinese? Allora qui trovate il nostro articolo dedicato ai leak e alle conferme di OPPO Find X3 Pro. Non dimenticate che – secondo le indiscrezioni – ci saranno anche i modelli X3 Neo e Lite: in questo caso, trovate tutti i dettagli in questo articolo.

