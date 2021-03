Dopo il successo del primo capitolo la compagnia cinese torna a sfidare DJI Pocket con FIMI Palm 2, Gimbal Camera realizzata dal brand partner di Xiaomi ed ora disponibile con spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggood, in offerta grazie al codice sconto dedicato.

Codice sconto Xiaomi FIMI Palm 2: risparmia sull'acquisto della nuova Gimbal Camera

La nuova versione della Gimbal Camera continua a puntare sull'offrire un'esperienza completa ed una stabilizzazione ai massimi livelli, grazie al gimbal a tre assi integrato. FIMI Palm 2, realizzato dalla casa partner di Xiaomi, presenta anche un display touch da 1.44″ integrato ed un pratico controller per muovere la visuale della camera. Grazie al tasto Selfie il dispositivo ruoterà di 180° automaticamente. Per quanto riguarda le specifiche, la Gimbal Camera integra una sensore da 12 MP con apertura f/2.4 e la possibilità di registrare video in 4K (a 100 Mbps) e salvare foto in formato RAW. Non mancano poi zoom e un FOV 128° mentre lato autonomia troviamo una batteria da 2.600 mAh, in grado di restituire fino a 308 minuti di utilizzo (a detta dell'azienda).





A completare il tutto abbiamo uno slot microSD, un attacco per collegarlo a vari supporti, il Wi-Fi ed un microfono con riduzione dei rumori. La Gimbal Camera FIMI Palm 2 viene proposta in offerta con codice sconto da Banggood, con spedizione dall'Europa. In basso trovate il link dedicato ed il Coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

