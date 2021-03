Quando parliamo dell'universo Xiaomi, le possibilità sono davvero ampie. E non è esente il mondo enologico grazie al set apribottiglie per vino Xiaomi Circle Joy, in offerta lampo su GearBest ad un prezzo interessante.

Xiaomi Circle Joy: il set apribottiglie in offerta lampo su GearBest

Com'è composto quindi questo elegante kit? Tutto parte ovviamente dall'apribottiglie vero e proprio, realizzato in acciaio inossidabile e soprattutto elettrico, ma molto leggero pesando solo 300 grammi. Dotato di due tasti, permette una precisa apertura della bottiglia anche grazie al comodo adattatore. Esso funziona a batterie, precisamente 4 AA. Dall'apertura alla degustazione, con il fine versatore dotato di decantatore, per versare il vino senza perdere l'essenza di esso, grazie ad un sistema che si rifà alla fluidodinamica.

Infine, troviamo il tappo in acciaio inossidabile 304, che non solo preserva le proprietà del vino, ma mantiene anche la freschezza di quest'ultimo con un sistema vacuum che riesce a tenerlo in preservazione fino a 7 giorni. Inoltre, essendo ermetico, il tappo Xiaomi Circle Joy permette di riporre la bottiglia sia in verticale che in orizzontale.

Trovate il set apribottiglie per vino Xiaomi Circle Joy in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 35.78€, con spese di spedizione di soli 1.71€. Può essere sia un ottimo regalo, sia un kit personale per la propria cantina.

