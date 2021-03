Tenere casa pulita a volte non basta. L'annidarsi di batteri, polveri e quant'altro non sempre rendono l'aria pulita. Per questo, ci si affida spesso a prodotti come il purificatore d'aria Xiaomi Baomi Smart Air Purifier, che va in offerta con codice sconto e spedizione da Italia ad un ottimo prezzo su Geekbuying.

Xiaomi Baomi Smart Air Puirifier ha un tasso di purificazione del 99.97% ed è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il prodotto si presenta minimale ma fa la sua presenza restando compatto, grazie alle dimensioni di 40 x 42 x 19 cm per un peso di 5.9 kg. Il purificatore d'aria Xiaomi Baomi Smart Air Purifier è bianco e minimale, è alimentato a corrente, ha un condotto per l'aria sulla parte superiore reticolato ed un display per il monitoraggio. Ha una potenza di 55 W, ma riesce a coprire un'area di 375 m³/h ed è molto silenzioso, raggiungendo i 63 dB massimi.

Il filtro integrato nel purificatore d'aria Baomi è di qualità Durahepa, molto più efficiente dell'HEPA regolare grazie alla tecnologia elettrostatica. Esso può durare molto a lungo. Rimuove ogni tipo di batterio e purifica l'aria da polvere, peli, fumo passivo, polline, acari della povere, PM 2.5 e gli aerosol. Il motore brushless ha un consumo molto basso di 0.12 kWh ogni 24 ore. Comodo il fatto di poter impostare e controllare tutto tramite l'app Mijia.

Il purificatore d'aria Xiaomi Baomi Smart Air Purifier è quindi su Geekbuying in offerta al prezzo di 84.10€, grazie al Coupon che trovate nel box codice in basso. Compresa la spedizione da Italia gratis.

