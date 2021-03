Xiaomi si dimostra, ancora una volta, capace di riuscire a dire la sua in ogni settore, anche quando si tratta di fitness. Proprio per questo oggi vi segnaliamo un'offerta particolarmente interessante che coinvolge lo Xiaomi WalkingPad C1, tapis roulant smart che grazie ad un codice sconto dedicato su Geekbuying va al minimo storico a prezzo top, spedito da Italia.

Xiaomi WalkingPad C1 in offerta con codice sconto su Geekbuying

Lo Xiaomi WalkingPad C1, proprio come l'A1 da noi recensito diversi mesi fa, si fa apprezzare per la capacità di offrire diverse modalità di allenamento direttamente da casa. Sottolineiamo questo aspetto dal momento che il tapis roulant di Xiaomi è perfetto per ogni appartamento, anche i più piccoli, dal momento che se ripiegato su se stesso diventa sottilissimo: pensate che occuperà meno di 15 cm di altezza ed 85 cm di lunghezza.

Dimensioni interessanti che comunque sono accompagnate da ottime prestazioni. Anche in questo caso l'attenzione ai dettagli da parte di Xiaomi è notevole, con finiture in alluminio e trattamento liquido che offrono stabilità e durevolezza al prodotto.

Ad incrementarne le funzionalità troviamo poi il collegamento all'app WalkingPad via Bluetooth ed un telecomando con display integrato che vi permetterà di consultare in tempo reale tutti i dati d'allenamento. Il tappeto del brand si presenta come un prodotto valido per tutta la famiglia dal momento che sarà possibile sia impostare un'andatura predeterminata, che metterlo alla prova con la modalità “manuale” che invece seguirà il passo dell'utente.

Il tapis roulant smart della famiglia Xiaomi WalkingPad C1 va quindi in offerta al minimo storico grazie al codice sconto che lo porta al prezzo di 243.59€, ottimo considerando la spedizione da Italia gratis.

