Il gaming è diventato un argomento molto apprezzato da fasce di utenti sempre più variegate. Ma per entrare in totale sintonia con esso, bisogna avere delle buone cuffie gaming, tipo queste, ma anche come le Tronsmart Glary Alpha, attualmente in offerta con spedizione da Europa e codice sconto su Geekbuying.

Tronsmart Glary Alpha: le cuffie gaming in offerta con codice sconto

Dal design pienamente inquadrato per la categoria, le cuffie over-ear risultano essere anche ergonomiche grazie agli adattatori per la testa sotto l'archetto. Il piacevole tocco estetico viene poi dato dai LED RGB posti sui padiglioni auricolari, che hanno ampi driver da 50 mm con qualità HD. In ogni caso, l'RGB può essere regolato tramite lo switch sul cavo delle cuffie stesse.

Presente anche un sistema di cancellazione del rumore, per una sessione di gioco più concentrata, ma la propria voce non mancherà di essere chiara grazie al microfono regolabile a 360°. La peculiarità delle cuffie Tronsmart Glary Alpha è inoltre la compatibilità con console come anche Nintendo Switch, PC desktop, notebook, tablet e smartphone. Per PC è presente anche l'adattatore a doppio switch per audio e microfono.

Trovate le cuffie gaming Tronsmart Glary Alpha all'economico prezzo di 20.9€ sullo store di Geekbuying grazie al codice sconto dedicato. Molto comoda inoltre la spedizione da Europa, che ha un costo di circa 5.9€, che però non inficia l'offerta in quanto è difficile trovare cuffie di buona qualità a questo prezzo.

