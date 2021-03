Avere un notebook potente o un monitor di tutto rispetto può aiutare di certo durante lo smart working e la DaD ma è anche vero che spesso, nella tranquillità di casa, tendiamo ad assumere posizioni scorrette per la schiena. Se state avendo qualche problemino dovuto proprio alla posizione, date un'occhiata al supporto di Leband, uno schienale ergonomico per sedie che arriva direttamente da Xiaomi YouPin, ora in offerta con codice sconto.

Questo supporto lombare per sedie è il compagno perfetto per mantenere la giusta postura

Una buona parte dei problemi e dolori legati alla schiena sono collegati soprattutto alla postura sbagliata. Per chi passa tante ore seduto, davanti lo schermo o sui libri, potrebbe essere buona norma utilizzare un supporto per sedie. Si tratta di un semplice schienale ergonomico regolabile, il quale consente di mantenere la posizione corretta: in questo caso ci troviamo alle prese con un prodotto a marchio Leband, proveniente quindi da Xiaomi YouPin. Oltre ad essere regolabile, il supporto presenta 306 fori “di ventilazione” in modo da mantenere la schiera fresca e non opprimere la pelle.

Il supporto ergonomico per sedie di Leband, lanciato sulla piattaforma Xiaomi YouPin, è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, ad un prezzo goloso e con spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

